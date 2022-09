Milliószám dobálja ki Románia a Covid-vakcinát

2022. szeptember 26. 12:14

Romániában hárommillió lejárt szavatosságú, koronavírus elleni vakcinát kellett eddig megsemmisíteni, és további hárommillió dózis szavatossága fog lejárni az év végéig - közölte hétfőn a Cotidianul című lap Alexandru Rafila egészségügyi miniszter egy előző esti televíziós interjújára hivatkozva. A tárca vezetője szerint Románia adományként sem tudja már hasznosítani a felhasználatlanul maradt oltóanyagot, mivel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az ENSZ nemzetközi vakcinaelosztó kezdeményezése, a COVAX sem veszi már át a vakcinának a jelenlegi típusát, amelyből Romániában mintegy nyolcmillió adag van még készleten. Rafila elismerte, hogy Romániának több százmillió eurós veszteséget jelentenek a - közös európai uniós vakcinabeszerzési mechanizmuson keresztül megvásárolt és beszerzett, a lakosság érdektelensége miatt felhasználatlanul maradt - koronavírus elleni vakcinák.

Rafila szerint a WHO a koronavírus-világjárványt még mindig közegészségügyi válságként kezeli, akkor is, ha ebben az időszakban Romániában kedvezőbb a helyzet. A 19 millió lakosú Romániában 8 millió 136 ezer ember, a beoltható (5 év feletti) lakosság 44,9 százaléka kapott legalább egy adag koronavírus elleni oltást. Az immunizáció szinte teljesen leállt az egészségügyi veszélyhelyzet márciusi feloldása után: az azóta eltelt fél évben kevesebb mint 23 ezerrel emelkedett a beoltottak száma. A május közepe óta igényelhető negyedik adagot is húszezernél kevesebben kérték, vagyis az ország lakosságának alig több mint egy ezreléke.

A szeptember 5-i tanévkezdés utáni héten bekövetkezett megtorpanás után egyébként Romániában továbbra is lefelé tart a járványgörbe. Az egészségügyi minisztérium napi helyzetjelentéseiből kiderült: az utóbbi héten 30 százalékkal kevesebb új fertőzést diagnosztizáltak, mint egy héttel korábban, 1300 alá csökkent az átlagos napi esetszám. A kórházakban 1357 koronavírusos beteget ápolnak (ez csaknem 20 százalékos csökkenés a múlt héthez képest), közülük 129-en szorulnak intenzív terápiára.

A koronavírus számlájára írt halálesetek száma a múlt héten 2 és 13 között ingadozott, az utóbbi két hétben a napi 8 Covid-áldozat számított átlagosnak Romániában.

MTI