Putyin „séfje” beismerte, ő alapította a hírhedt Wagner-csoportot

2022. szeptember 26. 14:47

Jevgenyij Prigozsin, egy Kreml-közeli orosz oligarcha hivatalosan is beismerte, hogy ő alapította a Wagner-csoport nevű hírhedt orosz biztonsági magáncéget 2014-ben. Prigozsin korábban tagadta, hogy köze lenne a Wagner-csoporthoz, sőt, a kapcsolatait megszellőztető Bellingcat oknyomozó hírportált, Meduza orosz híroldalt és Eho Moszkvi rádióadót be is perelte. „Magam tisztítottam ki a régi fegyvereket, válogattam ki a golyóálló mellényeket, és találtam szakértőket, akik segíteni tudtak nekem” – idézte Prigozsint az oligarcha Concord nevű cateringcégének sajtószolgálata a VKontaktye orosz közösségi oldalon. Prigozsin hozzátette: ekkor, 2014. május 1-jén született meg a későbbi Wagner-csoport orosz „hazafiakból”. Az orosz fegyveres erők veteránjaiból álló Wagner-csoport később Líbiában, Szíriában, a Közép-afrikai Köztársaságban és Maliban is felbukkant.

Prigozsint - cége Kremllel kötött étkeztetési szerződései miatt - „Putyin séfjeként” emlegetik. Az oligarchát az Egyesült Államok és az Európai Unió is szankciókkal sújtotta a Wagner-csoporthoz fűződő viszonya miatt. Emellett azzal gyanúsítják, hogy ő működteti az Internet Research Agency nevű trollfarmot, amely Washington szerint megpróbálta befolyásolni az amerikai választások kimenetelét.

Prigozsin az elmúlt időszakban azzal került be a hírekbe, hogy videofelvételek tanúsága szerint egy fegyenctelepen önkénteseket toborzott a Wagner zsoldoscsoport számára, félévi harc után amnesztiát ígérve az elítélteknek. A Wagner-csoportot 2014-ben, a Krím félsziget orosz annektálása után alapították. Zsoldosai először a kelet-ukrajnai szakadároknak nyújtottak támogatást.

MTI