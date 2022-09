Orbán Viktor viszontválasza: a Momentum, a Párbeszéd, az MSZP, a Jobbik és a DK háborúpárti

2022. szeptember 26. 16:10

"A Momentum, a Párbeszéd, az MSZP, a Jobbik és a DK egyértelműen a háború és a szankciók oldalán áll, ez hiba, mert a háború és a szankciók rosszak, kérem, vizsgálják felül az álláspontjukat" – mondta Orbán Viktor a parlamenti idénynyitó szónoklatára érkezett ellenzéki felszólalásokra viszonválaszként. Emlékeztetett, Magyarország az energiaszankciókat nem szavazta meg, lengyel kérésre nem vétót emelt, csak kivételt kért, és kapott is. Orbán Viktor azt mondta, az európai egységet sem akarta megbontani, ezért nem vétót emelt, csak kivételt kért. Jelezte, a rendszerhasználati díj azért magas most, mert ebből vezetik be a zöldenergiát.

"Hasonlóképpen az áfacsökkentés sem egy értelmes javaslat, ezeket a bevételeket a rezsicsökkentési alapban helyezzük el, és a családok rezsijét támogatjuk belőle" – mutatott rá a miniszterelnök. Aláhúzta, kifejezetten olyan szektorokban vetettek ki extraprofitadót, ahol nagy számban vannak jelen külföldi szereplők. Ungár Pétert arról tájékoztatta, az energiafüggetlenségért folytatott küzdelem első lépése volt 2010-ben, hogy nem adta át az ország a 25 százaléknyi Mol-részvényt Oroszországnak, illetve maradt magyar kézben a gáztárolói kapacitás is. Szerinte most nemzetközileg arra van szükség, hogy orosz–amerikai béketárgyalás zárja le a háborút, ennek előkészítése során Európának arra kell törekednie, hogy legyen hangja a tárgyalásokon.

A Jobbiknak azt üzente, hogy ő nem bocsátkozik jóslatokba, csak Magyarország érdekeit védi. Szabó Tímeának válaszul megjegyezte, a katások számára adócsökkentés következett be, nem növelés. "Ami pedig a béreket illeti, Gyurcsány Ferenc alatt az átlagbér alacsonyabb volt, mint a mi kormányunk alatt a minimálbér" – tette hozzá. Jelezte azt is, hogy a nyugdíjasoktól nem elvették a pénzt, hanem azt adták vissza, amit a Gyurcsány-kormány alatt elveszítettek a nyugdíjasok, és visszautasította azt is, hogy "osztogatnák" a pénzt, amikor a 25 év alattiaknak adómentességet adtak.

