Két régi képviselőjét visszacserélte a parlamentbe a Jobbik

2022. szeptember 26. 16:48

Letették ma az Országgyűlésben az esküt Ander Balázs, és Dudás Róbert jobbikos politikusok. A két tapasztaltabb jobbikost ezzel visszahozta pártjuk a parlamentbe, miután egyéniben egyikük sem tudott mandátumot szerezni áprilisban. A Jobbik két puffermandátumáról a Magyar Nemzet írt elsőként. A pártban így nevezték ugyanis Szabó Hajnalka és Végh Noémi képviselői helyeit. A két újonc képviselőnő a közös baloldali listáról jutottak be, de az már korábban eldőlt, hogy helyeiket a párton belül adják majd át valakinek. Mivel a Jobbik 2022-ben egyetlen egyéni mandátumot sem tudott szerezni az országgyűlési választásokon, a pufferhelyekért nagy lett a tülekedés.

Miután Jakab Pétert leváltották a párt éléről, az bizonyossá vált, hogy nem az ő emberei kapják meg a parlamenti helyeket. Gyöngyösi Márton elnöksége alatt esett végül a döntés a két régi képviselőre. Mint ahogyan arról mi is írtunk, Ander Balázs számára a mandátum egyfajta jutalom lehetett, amiért a pártelnökválasztás során visszalépett Gyöngyösi javára.

Dudás Róbert pedig annak ellenére, hogy kiesett a parlamentből, mindvégig alelnök tudott maradni a pártban, így nem meglepő, hogy most ő is jól fizető képviselői helyhez juthatott. Mandátumbrókerkedés, üzletelgetés a képviselői mandátummal: ha valami nagyon távol áll a népképviselet elvétől, akkor az a mandátumokkal való csencselés – írta korábban a Jobbik ügyletéről Szánthó Miklós. Az Alapjogokért Központ igazgatója szerint ez nemcsak azon képviselő hölgyek megalázása, akik „vattatagok”, töltelékemberek voltak az Országgyűlésben, hanem azon választóké is, akik az ellenzéki összefogás listájára adták szavazataikat április 3-án. „Nyilvánvaló, hogy a választók nem azért szavaztak az ellenzék listájára, hogy a pártok korifeusai csencseljenek a mandátumokkal, és adják-vegyék azokat, mint a romlott portékát a zsibvásáron. Ez a parlamentarizmus mélypontja, és a népfelség elvének gyalázatos elárulása; a választók döntésének semmibevétele és arculcsapása mindenkinek, aki bízott az ellenzéki összefogásban. A népfelség elvének semmibevétele több mint hiba, ez bűn!” – írta Szánthó.

Magyar Nemzet