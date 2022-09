Plágiummal vádolják a román oktatási minisztert

2022. szeptember 26. 19:35

Plágiummal vádolta hétfőn a Pressone.ro portál Sorin Cimpeanut, a román kormány oktatási miniszterét. A tárcavezető szerint személye támadásával a készülő oktatási reformot próbálják kisiklatni.

A portálon a plágiumok leleplezésére szakosodott Emilia Sercan újságíró publikált alaposan dokumentált, tényfeltáró írást arról, hogy Cimpeanu a Bukaresti Mezőgazdasági és Állatorvosi Egyetem (USAMV-B) tanáraként 2006-ban és 2009-ben a saját nevén jelentette meg az egyetem Talajjavítás és a termőföldek öntözése jegyzetének 13 fejezetét, amelyek a jegyzet korábbi, más címen megjelent kiadásaiban más szerzők munkájaként jelentek meg.



Az egyetemi jegyzet 2000-ben még négy szerző munkájaként jelent meg. A harminc fejezet mindegyikénél külön is feltüntették a szerző nevét, és az akkor még adjunktus Cimpeanu csak két fejezetet jegyzett. A 2006-ban kiadott változatban az egyetem már csak két szerző neve alatt adta ki a jegyzetet. Az időközben egyetemi tanárrá előlépett Sorin Cimpeanu ebben a változatban már 15 fejezetet jegyzett: nyolc olyant, amelyek a korábbi változatban a doktori dolgozatának az elkészítését irányító Ioan Plesa professzor neve alatt jelentek meg, és öt olyan fejezetet, amelyeket a korábbi kiadásban Alexandru Ene előadótanár neve alatt publikáltak. Szerzőtársa kilenc fejezetet másolt át ugyanezektől a szerzőktől.



Amint a Pressone.ro újságírója megjegyzi, a fejezeteket nagyon kis stilisztikai változtatásokkal másolták át a 2000-es kiadásból, úgy, hogy a plagizált könyvet a 2006-os kiadás irodalomjegyzékében sem tüntették fel.



Sorin Cimpeanut 2012-ben a Bukaresti Mezőgazdasági és Állatorvosi Egyetem rektorává választották. A tisztség betöltését azóta kétszer szakította meg: amikor 2014-2015-ben, majd 2020-tól az oktatásügyi tárca élére nevezték ki.



A Pressone arra is kitért, hogy a miniszter olyan oktatási reformot kezdeményezett, amely - ha az általa javasolt formában lépne törvényerőre - őt is mentesítené a plágium következményei alól. Azt kezdeményezte, hogy csökkenjen három évre az akadémiai etikai normák megsértéséből következő polgári, közigazgatási, fegyelmi felelősség elévülési ideje. Ugyanakkor a miniszter töröltetné az akadémiai etikai és integritási normák megsértéséért kiróható büntetések sorából az egyetemi oktató lefokozását, a visszaéléssel szerzett egyetemi cím vagy fokozat visszavonását, a munkaszerződés fegyelmi úton történő felbontását.



Sorin Cimpeanu a vádakra reagálva csak annyit kívánt közölni, hogy ezek fő célja az általa kezdeményezett tanügyi törvénytervezetek elfogadásának megakadályozása.



"A több millió gyermeket érintő tanügyi törvények elfogadásának leállítására irányuló próbálkozások nem befolyásolnak, még akkor sem, ha a személyem ellen irányulnak" - idézte az Agerpres hírügynökség a minisztert.



Emilia Sercan korábban több vezető politikus és egyetemi tanár plagizált doktori dolgozatáról közölt tényfeltáró cikkeket. Júliusban jogerősen három év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték az Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémia volt rektorát és helyettesét, mert halálosan megfenyegették az újságírót az egyetem doktori iskolájában zajló sorozatos plágiumokról írt cikkei miatt.



Januárban Nicolae Ciuca miniszterelnök doktori dolgozatát minősítette plágiumnak egy tényfeltáró írásban. Az ügyben a legfelsőbb bíróság melletti ügyészség azóta is nyomoz. Ezt követően - állítása szerint - a román rendőrség juttatott el olyan róla készült, hiányos öltözetű fényképeket egy portálnak, amelyeket egy fenyegetés bizonyítékaiként ő maga adott át a rendőrségnek, amikor feljelentést tett a bűncselekményben.

MTI