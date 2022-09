AM: Brüsszel javaslatai az agrártermelés csökkentését eredményezik

2022. szeptember 26. 20:08

A közepes méretű állattartó telepek működtetéséhez előírni tervezett új szabályok az állattenyésztési ágazat, a növényvédőszer felhasználás fűnyíróelv-szerű felére csökkentése pedig a növénytermesztési ágazat számára jelent nehézséget - mondta az Agrárminisztérium (AM) hétfői közleménye szerint a tárca mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a mezőgazdasági miniszterek brüsszeli ülését követően.

A közleményben Feldman Zsolt emlékeztetett, hogy a Mezőgazdasági és Halászati Tanács szeptember 26-i ülésén két olyan bizottsági javaslatot is megvitattak az uniós agrárminiszterek, amelyek hátrányosan érintik mind az állattenyésztést, mind a növénytermesztési ágazatot Európában.



Kifejtette, nem kérdés a környezeti szempontból fenntarthatóbb mezőgazdasági termelés fontossága, ugyanakkor olyan ideológiai alapú és szakmaiatlan brüsszeli javaslatok születnek az agráriumra nézve, amelyek veszélyeztetik az uniós élelmiszerellátás alapjait.



Az állattartásnál a nagyüzemekre meghatározott környezeti kibocsátási szabályok kiterjesztését javasolják a főleg családi gazdaságok keretei között működő, 150 számos állategység feletti állatlétszámmal dolgozó közepes méretű állattartó gazdaságra, beleértve a szarvasmarha ágazatot is. Az intézkedés így már több mint 1900 sertés- és baromfi-, valamint 880 szarvasmarha telepet érintene Magyarországon. A jelenlegi szabályozás ezzel szemben 600 sertés- és baromfitelepet érint, a szarvasmarha ágazatra pedig nem is vonatkozik. A tervezett szabályozás várható környezeti eredményei jóval kisebbek annál, mint amekkora hátrányt okoznak annak gazdasági következményei és az adminisztratív terhek emelkedése az állattartók és az állati termék előállítás számára - tette hozzá az államtitkár.



Nem felejthetik el, hogy éppen ez az ágazat van a legnagyobb bajban a megemelkedett takarmány- és energiaárak miatt - emelte ki a magyar delegációt vezető Feldman Zsolt, aki elmondta, a húsfogyasztás visszaszorítására és ellehetetlenítésére irányuló, nyugat-európai trendek nem adhatnak alapot az európai állattartók elleni ideológiai hadjáratra.



Feldman Zsolt hangsúlyozta, a növényvédőszer felhasználás fűnyíróelv-szerű, 50 százalékos csökkentésére irányuló bizottsági javaslat nincs tekintettel a mezőgazdasági termelés szakmai szempontjaira, az európai élelmiszertermelési potenciál megőrzésére, illetve a tagállamok eltérő kiindulási pontjait és eddig elért csökkentési eredményeit sem veszi figyelembe. Alapvető mezőgazdasági kultúrák termesztését lehetetlenítené el, amely termeléscsökkenéshez és ezáltal a harmadik országokban jóval környezetszennyezőbben előállított import növekedéséhez vezet. Mindezt anélkül teszi a bizottság, hogy alaposan megvizsgálta volna a javaslat gazdasági és élelmezésbiztonsági következményeit, amelyek kifejezetten fájdalmasak lennének.



Vitán felül áll, hogy a jelenlegi élelmezésbiztonsági és inflációs helyzetben nem lehet cél sem a termelési költségek további növelése, sem pedig a termelés csökkentése, zárta gondolatait az államtitkár az AM közleménye szerint.

MTI