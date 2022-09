AK – A baloldal azon mesterkedik, hogy ne kapjuk meg az uniós pénzeket

2022. szeptember 27. 14:06

A baloldal a parlamentben is azon mesterkedik, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós pénzeket - írta az Alapjogokért Központ (AK) kedden a Facebookon.

A "baloldali szivárványkoalíció" túlnyomó része nem támogatta hétfőn, hogy az Országgyűlés a házszabálytól eltérve tárgyalhassa a kormány uniós megállapodáshoz kapcsolódó törvényjavaslatait - emlékeztettek.



A jogszabálymódosítások elfogadásával Magyarország teljesíti az Európai Bizottságnak tett vállalásokat, így a testület ígérete szerint hazánk maradéktalanul megkapná a neki járó uniós forrásokat - közölte az AK. Hozzátették: a bizottság szigorú határidőket szabott meg az egyezség pontjainak teljesítéséhez, ezért szükséges, hogy a képviselők a normál menetrendtől eltérően, gyorsabban fogadják el a jogszabályok módosítását.



"Nem meglepő, hogy a baloldal ennek is gátat akart vetni: számukra az aktuálpolitikai érdek mindig megelőzni a nemzeti érdekeket" - fogalmaztak.



Kiemelték: az ellenzék képviselői már eddig is minden fórumon, így az Európai Parlamentben is mindent elkövettek azért, hogy Magyarország elessen az uniós forrástól.

"Jól látható, hogy ezt a céljukat az utolsó pillanatig nem adják fel, pedig pontosan tudják, hogy a kormány többek között a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók bérét kívánja fejleszteni az érkező pénzekből" - olvasható az AK Facebook-posztjában.



Hétfőn "a baloldal ellenszavazataival elbuktatta a házszabálytól való eltérést", ezért a kormánypártok sürgős eljárást kezdeményeztek, hogy október 4-éig az Európai Bizottsággal megtárgyalt módosítások életbe léphessenek - jelezték.



"Jól látszik, hogy melyik politikai oldal képviseli a nemzeti érdeket, és melyik dolgozik az ellen" - összegzett az AK.



MTI