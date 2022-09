Szerdán délelőtt napsütés, délután felhősödés, este záporok

2022. szeptember 27. 16:10

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: kedden döntően erősen felhős idő várható, csak átmenetileg - a Dél-Dunántúlon és az Alföldön akár hosszabb időre - szakadozhat fel a felhőzet. Nyugat felől egyre többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is lehet. A csapadékzóna fokozatosan mozog kelet felé. Kedden késő délután az északnyugati tájakon már elállhat az eső, majd reggelre már a keleti határvidéken is szinte mindenütt megszűnik a csapadék. Ezzel párhuzamosan éjszaka jelentősen csökken a felhőzet, reggelre nagy területen kiderül az ég, de foltokban köd képződhet.

Szerda reggel, délelőtt napos idő várható, majd napközben nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, előbb magasabb, majd alacsonyabb szinteken is. Estig nem várható csapadék, de estétől a Dunántúlon már helyenként előfordulhatnak záporok, néhol esetleg zivatar is lehet. Kedden az északnyugati, szerdán már a déli szél lesz élénk, olykor erős a Dunántúlon és a középső megyékben. Zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13 fok között valószínű, a Tiszántúlon lesz enyhébb a hajnal.



A legmagasabb nappali hőmérséklet általában szerdán 16 és 20 fok között alakul.

MTI