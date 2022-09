Geert Wilders

2022. szeptember 27. 19:02

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) fogadta hivatalában Geert Wilders holland képviselőt 2022. szeptember 27-én.

A holland képviselőház tagját a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki Magyarország melletti kiállásáért és az illegális bevándorlás megállítása érdekében végzett tevékenységéért. MTI/Szigetváry Zsolt

Szijjártó Péter azt írta, a kitüntetést Novák Katalin köztársasági elnök augusztus 20-a alkalmából adományozta a holland képviselőház tagjának Magyarország melletti kiállásáért és az illegális bevándorlás megállítása érdekében végzett tevékenységéért.



Az ünnepélyes kitüntetésátadón Szijjártó Péter úgy fogalmazott: nehéz időket élünk, hiszen amikor mindenki azt hitte, hogy kikerültünk a világjárvány szorításából, akkor ez a remény gyorsan illúzióvá vált a Magyarország szomszédságában zajló háborúval és annak minden következményével.



Az elmúlt tizenkét évben számos kihívással és válsággal kellett szembenéznie Magyarországnak, és a válságokra adott magyar válaszok mindig szembementek a mainstreammel, mind a nemzeti érdekérvényesítésről szóltak, mind sikeresek is lettek, és mindig óriási támadások érték azokat - utalt a miniszter egyebek között a határra épített kerítésre, a koronavírus elleni, elsőként vásárolt keleti vakcinákra, továbbá arra, hogy a gazdasági válságra nem segélyekkel, hanem beruházástámogatással válaszolt a kormány.



Szijjártó Péter úgy fogalmazott: ma Európában a politikát, a politikai közbeszédet és a nyilvánosságot a liberális mainstream uralja, amely egyértelműen hegemóniára tör, amely magáról azt híreszteli, hogy toleráns, de igazából a legintoleránsabb "ágazat", mert nem tűri el a vele szemben megnyilvánuló véleményeket, személyeket.



"A liberális mainstream gyűlöl mindent, ami konzervatív, ami keresztény vagy nemzeti. A családot valamifajta ósdi struktúrának tartja, a patriotizmust, hazafiságot veszélyesnek. A liberális mainstream el akar takarítani mindenkit az útjából, aki nem áll be a sorba és főleg azokat, akik erről nyíltan is hajlandóak beszélni" - tette hozzá a miniszter.



Ebben a helyzetben - emelte ki - különösen meg kell becsülnünk a barátságokat, és azokat a barátokat, akik nyíltan felvállalják ezt a barátságot.



Kitért arra: Magyarországról egy olyan hamis, hazug látszatot próbálnak felépíteni, amely szerint Magyarország egy izolált, barátok nélküli ország. A helyzet ezzel ellentétes, hiszen Magyarországnak vannak barátai - jelentette ki.



Magyarország egyik barátja Geert Wilders képviselő is - folytatta -, aki nem fél vállalni álláspontját, amikor a migrációval szemben kell fellépni, nem fél vállalni véleményét, amikor az európai országok szuverenitásának védelméről van szó, a béke fontosságáról beszél, vagy amikor a szankciók kudarcáról van szó.



Geert Wilders mindig kiállt a jó ügyért és mellettünk, magyarok mellett is, amit Magyarország nagyra becsül - hangoztatta Szijjártó Péter, hozzátéve: a kitüntetés ennek szól, és szól annak a bizakodásnak, hogy a képviselőt a jövőben is a barátaink között tudhatjuk.



Geert Wilders beszédében a kitüntetésért köszönetét kifejezve azt mondta: Magyarország a hatalmasok, az óriások országa, évszázadokon át harcolt a szabadságáért.



Magyarország ma egy büszke nemzet, és az egyik legbátrabb Európában, hiszen úgy védelmezi a keresztény értékeket a kulturális relativizmus és a progresszív liberális nézetektől, mint senki más - fogalmazott a holland politikus.



Hozzátette, Magyarország hisz a nemzetiségben, hisz a nemzeti identitásban és a szuverenitásban. Támogatja a patriotizmust és büszkén küzd a családi értékekért, és nem ismer kompromisszumot, amikor a szabadságról vagy az igazságról van szó - hangoztatta Geert Wilders.



A holland képviselő azt mondta, nagyra értékelik a barátaikat, és nem szabad megfeledkezni arról, hogy a nyugati politikusokkal szemben a magyarok a világ millióinak példaképei, és sok támogatója van Magyarországnak.



Felidézte, a hollandok és a magyarok különleges kapcsolatot ápoltak évszázadokon át. Úgy vélte: Orbán Viktor miniszterelnök jól teszi, ha a magyar érdekeket helyezi mindenek elé.



A svéd, az olasz és a magyar választások azt mutatják, hogy elmozdulunk a patriotizmus és a konzervatizmus felé - közölte, és reményét fejezte ki, hogy Hollandia és más országok is ennek az "evolúciónak" az útjára fognak lépni.



Geert Wilders hozzátette: ez a kitüntetés még elkötelezettebbé teszi, hogy az igazságért küzdjön, ami nem mindig könnyű út, de ez az egyetlen helyes út.

MTI