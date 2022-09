Még Horn Gyula is szóba került a Gyárfás-perben

2022. szeptember 27. 19:24

Kovács Lajos egykori főnyomozó szerint Gyárfás Tamással szemben merült fel a legalaposabb gyanú a Fenyő-ügyben.

Az 1998-as Fenyő-gyilkosságban évekig nyomozó Kovács Lajos nyugalmazott rendőr ezredes, az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságának úgynevezett „döglött ügyek osztálya” egykori vezetőjének meghallgatásával folytatódott ma a Fővárosi Törvényszéken a Gyárfás Tamás ellen gyilkosságra való felbujtás miatt indult büntetőper.

Kovács tanúkénti meghallgatása azért volt fontos, mert a volt főnyomozó többször beszélt arról korábban, hogy szerinte Gyárfás volt az igazi felbujtó a Vico-birodalom fejének meggyilkolásában.

Most a bíróság előtt Kovács részletes vallomást tett, amelyben többek között arról beszélt, már az elején nyilvánvaló volt, hogy nem rablógyilkosság történt, hanem egy előre eltervezett merénylettel állnak szemben.

A volt főnyomozó beszámolt arról is, hogy a gyilkosság előtt hónapokkal készült egy olyan operatív jelentés, amely szerint Gyárfás Tamás Portik Tamást megbízta a gyilkossággal. Sőt, a Tasnádi Péternek adott megbízásról is tudtak, ahogy arról is, hogy az egykori „keresztapa” végül nem hajtotta végre a merényletet, csak az ezért kialkudott pénzt tette el. A megbízást, a Gyárfással való találkozót Tasnádi egy korábbi és a mostani eljárásban is elismerte, ahogy lapunknak adott interjújában is.

Horn Gyula magához rendelte Fenyő Jánost

Kovács arra az érdekes momentumra is kitért, hogy 2002-ben váratlanul megszüntették a nyomozást, amit csak nagy nehézségek árán, két évvel később tudtak újraindítani.

A nyugalmazott ezredes az ügyészség kérdésére elmondta: amikor elkezdték feltérképezni a lehetséges felbujtói kört, akkor derült ki számukra, hogy a Gyárfás és Fenyő közötti feszültség tovább tart, a kettejük 1996-os kibékülése csak látszat volt.

Kettejük között sokrétű konfliktus feszült – mondta a nyugalmazott ezredes.

A volt főnyomozó beszélt arról is, hogy ő Kiss Ernőtől – az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) korábbi, már elhunyt bűnügyi főigazgatójától – tudta, hogy Horn Gyula akkori szocialista miniszterelnök behívatta Fenyőt, és arra utasította, hogy kössön békét Gyárfás Tamással.

Később Kovács felkereste Kuncze Gábort – amikor már nem volt belügyminiszter –, hogy valóban kapott-e egy Gyárfás Tamásról szóló dossziét Fenyő Jánostól, de nem jutottak előrébb. Kuncze a bíróság előtt márciusban határozottan tagadta, hogy bármilyen dossziét átvett volna.

Nem tud bárki megbízni egy bérgyilkost

Az egykori nyomozó az ügyészség és a bíró kérdésére is elmondta, hogy nem érzett semmilyen ellenszenvet Gyárfás iránt. Leszögezte azt is, hogy egyáltalán nem érzi magát elfogultnak az ügyben, soha nem próbált meg hamis tanúzásra rábírni valakit, hogy tegyen vallomást Gyárfás Tamásra. Ez szakszerűtlen, és mellesleg bűncselekmény – tette hozzá. Ugyanakkor természetesen, hogyha egy bűncselekmény kapcsán képbe kerül egy olyan személy, akire leginkább illik a gyanú, akkor vele kapcsolatban igyekeznek bizonyítékokat szerezni – tette hozzá,

Kovács ugyanakkor elmondta azt is: bár a felbujtás kapcsán több név is szóba került, így a Postabank volt elnöke Princz Gábor, egy ismert albán bűnöző vagy Fenyő János elbocsátott kollégái, de Gyárfás Tamással szemben merült föl a legalaposabb gyanú – mondta Kovács Lajos, aki ugyanakkor hangsúlyozta, soha nem állította határozottan, hogy Gyárfás a felbujtó.

A nyomozás során olyan státuszú embert kerestek, akinek van kapcsolata az alvilággal, hiszen egy hétköznapi ember nem tud csak úgy felbérelni egy bérgyilkost. Gyárfás esetében először Tasnádi neve merült fel, majd utána Portiké, hiszen mint kiderült, ő a Nap Tv volt tulajdonosától bérelt lakást.

Kovács Lajos ugyanakkor nem tudott választ adni arra, hogy Gyárfás miért bízott volna meg két embert a gyilkossággal. Ugyanakkor szerinte a Portik-Gyárfás telefonbeszélgetések alapján egyértelmű, hogy Portik végrehajtatta a gyilkosságot.

A per csütörtökön folytatódik, de még sok tanú vár meghallatásra, ezért idén biztos nem lesz elsőfokú ítélet.

Baranya Róbert

