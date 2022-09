Kersch Ferenc a Magyar Röplabda Szövetség új elnöke

2022. szeptember 27. 20:35

Egyhangúlag Kersch Ferencet választotta a Magyar Röplabda Szövetség (MRSZ) elnökévé a testület keddi rendkívüli küldöttgyűlése.

Kersch – sportmenu

Az MRSZ honlapjának beszámolója szerint a rendkívüli küldöttgyűlésen - amelynek egyetlen napirendi pontja volt - a 71 küldöttből 50-en voltak jelen, közülük 49-en - egy tartózkodással - az egyetlen jelöltként induló, eddig sportigazgatóként dolgozó Kersch-re voksoltak.



Az új elnök még a szavazás előtt arról beszélt, tapasztalatai alapján, egykori kézilabdázóként tisztában van azzal, hogy egy sportágban ritkán fogadnak be olyan személyt, aki kívülről érkezett, ő azonban már hat éve benne van a röplabdában is, először, mint a szövetség jogásza, négy éve pedig mint az MRSZ sportigazgatója.



Hozzátette, megválasztása esetén a továbbiakban teljes figyelmével a röplabdázásra koncentrál, egészen addig, ameddig erre szükség van. Kijelentette, amennyiben sikerül nála alkalmasabb személyt találni a tisztségre, "természetesen azonnal átadja a helyét".



A jogász végzettségű Kersch Ferenc a kézilabdaszövetségnél 2002 és 2018 között több pozícióban dolgozott - volt főtitkár-helyettes és főtitkár is -, 2018 óta pedig a Nemzeti Kézilabda Akadémia sportigazgatója is.



Kersch elődje, Kovács Ferenc hét év után augusztus 31-i hatállyal távozott az elnöki székből.

MTI