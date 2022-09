A hagyományos család mellett a romániai és magyarországi katolikus főpapok

2022. szeptember 27. 22:36

A hagyományos családmodell melletti elkötelezettségüket hangoztatták a romániai és magyarországi katolikus püspöki konferenciák állandó tanácsai Nagyváradon tartott kétnapos tanácskozásuk végén, kedden.

A tanácskozás után kiadott közös közleményükben a püspökök megerősítették a család és a házasság értékének fontosságát.



"A házasság egy férfi és egy nő természet szerinti szeretetszövetsége, ahogyan Jézus Krisztus tanítása is megerősíti" - áll a közleményben. Idézték a II. Vatikáni Zsinat egyik dokumentumát, amely szerint "a személy, valamint az emberi és a keresztény közösség jóléte szorosan összefügg a házastársi és a családi közösség kedvező helyzetével". Úgy vélték: ezért "mindnyájan arra vagyunk hívva, hogy a házasság és a család érdekében tevékenykedjünk".



Böcskei László nagyváradi római katolikus megyéspüspök a keddi sajtótájékoztatón elmondta, hogy a világjárvány előtt többször is találkoztak a két ország püspökei, és most újra elérkezettnek látták az időt a gyakorlat felelevenítésére.

Böcskei László – romkat.ro

Megbeszéléseik napirendjén a Ferenc pápa által kezdeményezett szinódusi út, a tavaly Budapesten tartott Eucharisztikus Kongresszus, a háborús menekültek megsegítése, a fiatalok és a nevelés, a papképzés, a cigánypasztoráció és a kulturális javak kérdései szerepeltek.



Erdő Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek elmondta: mindkét oldalon beszámoltak a püspökök arról, hogy a járvány után visszatértek az emberek a templomba. Sőt, bizonyos helyeken még többen vannak, mint a járvány előtt. Hozzátette: a járvány idején az egyház megtanulta, hogy a közösségi média segítségével is fenn tudja tartani a kapcsolatot a hívekkel, de mindenki érezte, hogy azért tényleges jelenlétre van szükség.



A bíboros újságírói kérdésre arra is kitért, hogy az Eucharisztikus Kongresszus hatásai máig érezhetők Magyarországon. A szentségimádságok gyakorlata tovább folytatódott, sok templomban egész nap, vagy akár éjjel-nappal a kihelyezett oltáriszentség előtt imádkoznak, és új lendületet kaptak az ifjúsági zenés imaösszejövetelek is.



A püspökök nagyváradi tanácskozásán Magyarországról Erdő Péter mellett Udvardy György veszprémi érsek, Veres András győri püspök, Székely János szombathelyi püspök és Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, a romániai püspöki konferencia részéről pedig Böcskei László mellett Aurel Perca bukaresti és Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsek, valamint Claudiu Lucian Pop kolozsvári és Virgil Berca nagyváradi görögkatolikus püspök vett részt.

MTI