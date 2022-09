Szijjártó: Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított

2022. szeptember 28. 14:44

A Paksi Atomerőmű megnyugtató, kiszámítható, biztos működése, ezáltal Magyarország energiaellátása továbbra is biztosított - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerda reggel a hivatalos Facebook-oldalán közzétett videóban.

A tárcavezető közölte: mindkét szeptemberi fűtőelemszállítást abszolválni tudtuk, reggel megérkezett Paksra a második szeptemberi szállítmány is. Mint mondta, az orosz gyártó légi úton teljesítette a szállítást a szokásosnál ezúttal kicsit hosszabb útvonalon, kerülőúton, a balti és az észak-európai légtér használatával.



Itt, Magyarországon landolt a szállítmány és elszállították a Paksi Atomerőműbe, ahol hamarosan ezeket a fűtőelemeket fel tudják használni - mondta a miniszter a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, ahonnan Kazahsztánba, a Türk Államok Szervezetének energiaminiszteri tanácsülésére utazik.



A videóban felidézte, hogy az Ukrajnában zajló háború és a brüsszeli szankciós intézkedések miatt jelentős energiaellátási válság alakult nemcsak Európában, hanem a világ egy jelentősebb részén.

Ez a válságos energiaellátási helyzet kiemeli az új partnerek keresésének szükségét és jelentőségét, ezért szerdán Kazahsztánban a Türk Államok Szervezetének energiaminiszteri tanácsülésén vesz részt.



"A Türk Államok Szervezetének olyan országok is a tagjai, amelyek komoly energiaforrásokkal rendelkeznek, mint például Azerbajdzsán vagy Kazahsztán, és olyan országok is, amelyek fontos szállítási útvonalat jelentenek. Ilyen például Törökország" - mondta Szijjártó Péter.



Beszámolt arról: a kazah és az azeri kollégájával külön is tárgyal arról, hogy milyen új, a kaukázusi térségből vagy a közép-ázsiai térségből származó energiaforrások lehetnek közép- vagy hosszú távon számba vehetők az európai, azon belül is a közép-európai energiaellátási biztonság szempontjából.



Kiemelte: az is világos, hogy igazából azok vannak biztonságban, akik nagy mennyiségű saját energiaforrással rendelkeznek.



"Mi, magyarok is rendelkezünk saját energiaforrással a nukleáris energia következtében. A Paksi Atomerőmű a magyar villamosenergia-termelés felét, az ellátás egyharmadát tudja biztosítani. Az atomerőmű csak akkor működik, ha van nukleáris fűtőelem, ezért kritikus fontosságú, hogy fűtőelemből mindig megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre" - fogalmazott Szijjártó Péter, érzékeltetve a fűtőelemszállítás fontosságát.



A külgazdasági és külügyminiszter a videóban elmondta azt is, hogy Kazahsztánból Thaiföldre utazik egy ENSZ-rendezvényre és kétoldalú tárgyalásokra.

MTI