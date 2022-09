Tűzharcban meghalt több palesztin fegyveres Dzseninben

2022. szeptember 28. 14:48

Legkevesebb négy palesztin fegyveres életét vesztette abban a tűzharcban, amely izraeli katonákkal tört ki Ciszjordánia északi részén, Dzseninben szerda reggel - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

tev.hu

Az izraeli biztonságiak körülvették két, terrormerényletekkel gyanúsított személy házát a dzsenini menekülttáborban, és éppen próbálták őket őrizetbe venni, amikor a tűzharc kitört. A palesztin halottak egyike Abed al-Hazem, az áprilisban Tel-Aviv központjában, a Dizengof térnél három izraeli életét kioltó terrorakció elkövetőjének fivére volt, másikuk pedig Ahmad Alavna, a Palesztin Hatóság (PH) biztonsági erőinek harcosa.



Ők ketten az izraeli biztonságiak szerint több lövöldözésben is részt vettek a közelmúltban, például szeptember elején a védelmi minisztérium egy munkagépére leadott lövésekben, és további fegyveres támadásokat is terveztek a jövőben. A palesztinok két további halálesetről és 44 sebesülésről, köztük számos súlyos esetről számoltak be a tűzharc végeztével.



Az éjszaka folyamán további három körözött személyt vett őrizetbe az izraeli hadsereg Ciszjordániában.



"Dzseninben a megszállók nyílt háborút folytatnak, amely nem tudta megtörni az ellenállást és táborának kiválóságát, és nem sikerült megakadályoznia annak terjedését" - nyilatkozta a történtekről a Gázai övezetet irányító iszlamista Hamász terrorszervezet szóvivője, Hazem Kasszam.



Az áprilisi tel-avivi merényletet elkövető Raed al-Hazem nevének nyilvánosságra hozását követően apja, Fathi al-Hazem szenvedélyes beszédet mondott háza erkélyén, melyet több százan hallgattak, s az arról készült felvétel futótűzként terjedt el a palesztinok körében.



"A következő években és napokban látni fogjátok a győzelmet és a változást. Allah meg fogja tisztítani az Al-Aksza mecsetet a megszállók piszkától" - mondta többek közt Fathi al-Hazem, aki a PH nyugalmazott, egykori magasrangú biztonsági tisztje.



Beszéde után a most szerdán megölt fiával, Abed al-Hazemmel együtt bujkálni kezdett a dzsenini menekülttáborban, mert a merénylő közvetlen családtagjaként attól tartottak, hogy kihallgatásra viszik őket az izraeli biztonsági hatóságok. Két fiával együtt körözés alatt áll a merénylet óta.



Idén április 7-én Raed al-Hazem, a dzsenini menekülttábor palesztin terroristája lelőtt három izraelit Tel-Aviv központjában. A támadásban további 14 ember megsebesült, köztük hárman súlyosan. Magát Hazemet másnap egy jaffói mecset közelében lelőtték, miután először kezét felemelve megadta magát, majd fegyvert rántott, és tüzet nyitott a biztonságiakra.



Az izraeli hadsereg letartóztatási hullámot indított Ciszjordániában, miután március közepe és május eleje között tizenkilenc ember halálát okozó terrortámadások sorozata kezdődött Izraelben. A körözött palesztinokat leginkább Nablusz és Dzsenin környékén próbálták őrizetbe venni, mert főként Ciszjordánia északi részéről indultak útnak a merénylők. Az izraeli biztonságiak arra figyelmeztettek az utóbbi hónapokban, hogy a Palesztin Hatóság elveszíti az ellenőrzést Ciszjordánia északi része fölött.

MTI