Labdarúgó NB I - Kecskemétre látogat a címvédő Ferencváros

2022. szeptember 29. 11:27

A címvédő és százszázalékos mérleggel listavezető Ferencváros az újoncként harmadik helyezett Kecskemét vendége lesz a labdarúgó Nb I kilencedik fordulójában.

A zöld-fehér csapat úgy vezeti a tabellát négypontos előnnyel a második Kisvárdával szemben, hogy két mérkőzéssel kevesebbet játszott közvetlen riválisainál.

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző tanítványai jövő csütörtökön az Európa-liga főtábláján is folytathatják menetelésüket, miután megnyerték az első két csoportmeccsüket otthon a Trabzonspor, idegenben pedig a Monaco ellen.



Papíron a vasárnapi bajnoki összecsapásnak is a fővárosi együttes az esélyese, ugyanakkor az idényt nagyon jól kezdő Kecskemét nem ígérkezik könnyű ellenfélnek. Az újonc otthon még veretlen a szezonban - három győzelem, egy döntetlen -, és hazai tétmérkőzéseit tekintve sorozatban három sikernél jár.



A felek az élvonalban legutóbb 2014-ben csaptak össze - akkor még 16 csapatos volt a bajnokság - és Kecskeméten, valamint Budapesten egyformán 3-1-re diadalmaskodott a zöld-fehér együttes. A hazai pályán elért utolsó kecskeméti sikerig egészen 2011 szeptemberéig kell visszamenni, a Bács-Kiskun megyei alakulat akkor 1-0-ra nyert.



A második Kisvárda a hétvégi körben a gyengélkedő Újpest vendége lesz, míg a negyedik Puskás Akadémia a vasárnap esti zárómérkőzésen Fejér megyei riválisát, a Fehérvárt fogadja.



A nyeretlenül sereghajtó Vasas a hatodik Zalaegerszeg angyalföldi vendégjátékán próbálhat javítani helyzetén, míg az utolsó előtti Mezőkövesdhez a Paks utazik a péntek esti nyitómeccsen. A borsodi együttes kispadján most debütál majd a szeptember 14-én kinevezett régi-új vezetőedző, Kuttor Attila.



Hasonló bemutatkozás lesz Debrecenben is, a szombaton sorra kerülő, Budapest Honvéd elleni összecsapás alkalmával a szerb Srdjan Blagojevic először irányítja vezetőedzőként a DVSC-t, amelynél múlt szerda óta dolgozik.



A forduló összes mérkőzését közvetíti az M4 Sport és az M4 Sport+ csatorna.

NB I 9. forduló:



péntek:

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 20.00

szombat:

Újpest FC-Kisvárda Master Good 14.30

Debreceni VSC-Budapest Honvéd 17.00

Vasas FC-ZTE FC 19.30

vasárnap:

Kecskeméti TE-Ferencvárosi TC 16.30

Puskás Akadémia FC-MOL Fehérvár FC 18.45

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 6 6 - - 18-1 18 pont

2. Kisvárda Master Good 8 4 2 2 16-12 14

3. Kecskeméti TE 8 3 4 1 10-6 13

4. Puskás Akadémia FC 8 3 4 1 9-6 13

5. Paksi FC 7 3 2 2 13-13 11

6. ZTE FC 7 3 1 3 14-11 10

7. MOL Fehérvár FC 7 3 - 4 9-12 9

8. Budapest Honvéd 8 2 3 3 7-12 9

9. Debreceni VSC 8 1 4 3 10-14 7

10. Újpest FC 7 1 3 3 6-14 6

11. Mezőkövesd Zsóry FC 8 1 2 5 9-17 5

12. Vasas FC 8 - 5 3 7-10 5

MTI