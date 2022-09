Folytatódik az esős idő a hétvégén

2022. szeptember 29. 16:03

Folytatódik a változékony idő a hétvégén is, többfelé várható eső, zápor. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15-26 fok között alakul, az északi, északnyugati megyékben lehet hűvösebb, a déli-délkeleti országrészben pedig melegebb - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki, az MTI-hez eljuttatott középtávú előrejelzéséből.

Pénteken dél felől egyre nagyobb területen szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró, a legtöbb helyen kisüt a nap, azonban van esély rá, hogy az északi megyékben és a Dunántúl nyugati részein maradnak tartósabban borult vidékek. Estefelé délnyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet. A kiterjedt csapadékzóna délelőtt észak, északkelet felé elhagyja az országot, majd mögötte - legkisebb eséllyel az északnyugati megyékben - záporok, zivatarok alakulnak ki, sőt helyenként heves zivatarok is lehetnek. Sokfelé megélénkül a nyugati, délnyugati szél. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet az északi megyékben és a nyugati határvidéken 15, 18, másutt 19, 25 fok között alakul, de a délkeleti határnál 26, 27 fokig is felmelegedhet a levegő.



Szombaton az összefüggőbb felhőzet vékonyodik, szakadozik, több-kevesebb napsütés is lehet, majd délutántól északnyugat felől ismét vastagabb felhők érkezhetnek. Szórványosan előfordul eső, zápor, néhol zivatar. Hajnalra a szélvédett, kevésbé felhős helyeken pára-, ködfoltok képződhetnek. A délnyugati, majd az északnyugati szelet sokfelé élénk, időnként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14, a csúcsérték 16 és 25 fok között várható, északnyugaton lesz a hűvösebb, délkeleten az enyhébb idő.



Vasárnap változóan felhős idő várható. Napközben főleg a Dunántúlon lehetnek erősebben felhős körzetek, estétől észak felől érkezhet vastagabb felhőzet. A nappali órákban csupán néhol, estétől észak felől több helyen előfordulhat csapadék. Hajnalra a szélvédett, kevésbé felhős helyeken pára-, ködfoltok képződhetnek. Az északnyugati, majd a délnyugati szél sokfelé megerősödik. A hajnali 5, 13 fokról 16 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet, délen regisztrálhatják a magasabb értékeket.



MTI