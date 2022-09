Mi Hazánk: a házelnök "letiltott" egy törvényjavaslatot

2022. szeptember 29. 16:22

Az Országgyűlés elnökének azon döntését bírálta csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, mivel Kövér László "letiltitta" az általa benyújtott törvényjavaslatot.

Novák Előd azt közölte: szeptember 12-én adta be a Büntető törvénykönyv "a cigánybűnözés visszaszorítása érdekében" javasolt módosítását, amelyet a parlament elnöke arra hivatkozva utasított vissza, hogy címe sérti az Országgyűlés tekintélyét.



Az Országgyűlés méltóságát inkább az sérti, hogy egy megválasztott képviselő lényegre törő című, és szakmailag is kidolgozott javaslata nem kerülhet a parlament illetékes bizottsága elé - tette hozzá Novák Előd.



A politikus arról beszélt: a Legfelsőbb Bíróság már 2010-ben megállapította a "cigánybűnözés" szó használatának jogszerű voltát. Hozzátette, a kifejezés nem általánosítás, "pusztán olyan tipikus bűnelkövetési formákat ír le, amelyek specifikus megoldási javaslatokért is kiáltanak".



MTI