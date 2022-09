Zivatarveszély miatt másodfokú riasztást adtak ki két megyére

2022. szeptember 29. 16:29

Zivatarveszély miatt másodfokú riasztást adott ki Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyére az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök délután.

A meteorológiai szolgálat honlapján közölt térkép szerint hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani a két megye déli területein csütörtökön, a villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.



Hozzátették: csütörtökön több hullámban valószínű csapadék, az eső, zápor mellett, nagyobb eséllyel az ország délkeleti felén, zivatarok, helyenként heves zivatarok is kialakulhatnak.



Éjszaka délnyugat felől újabb kiterjedt csapadékrendszer érkezik, amely péntek délelőtt északkelet felé elhagyja az országot, mögötte több helyen alakulnak ki záporos, zivataros csapadékgócok, sőt helyenként heves zivatarok is lehetnek - közölték.

MTI