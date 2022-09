A történelmi magyar utcaneveket is feltüntetik Nagyvárad belvárosában

2022. szeptember 29. 17:05

Hamarosan a történelmi magyar utcaneveket is feltüntetik Nagyvárad belvárosában. Erre azt követően nyílik lehetőség, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) kezdeményezése első helyen végzett a nagyváradi részvételi költségvetés szavazásán.

Csomortányi István, az EMNP elnöke csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatóján elmondta: 17 évi küzdelmük vezetett eredményre. A nagyváradi magyarok által a köznyelvben ma is használt történelmi utcanevek kifüggesztését még az Erdélyi Magyar Ifjak szervezeti keretében kérték több mint másfél évtizeddel ezelőtt.



A pártelnök a szavazás eredményéből azt olvasta ki, hogy van értelme a jogos követelések melletti következetes és kitartó kiállásnak.



"A kezdeményezés mögötti egyértelmű támogatottság a nagyváradi önkormányzat számára megkerülhetetlen kérdéssé teszi a történelmi utcanevek kihelyezését" - hangsúlyozta Csomortányi.



Elhangzott: a kezdeményezés nyomán mintegy 250 történelmi utca- és térelnevezést helyezhetnek ki, és szakemberekből álló bizottság dönti el, hogy pontosan mely nevek szerepeljenek majd a táblákon. A politikus hozzátette: a történelmi magyar utcanevek mellett olyan táblákat is kihelyeznek, amelyek megmagyarázzák az elnevezéseket román, magyar, angol és német nyelven. Ezek a helyiek és a turisták számára is érdekes és hasznos háttértudást kínálnak majd Nagyvárad történelmi múltjáról.



Csomortányi István hozzátette: az EMNP illetékesei azon dolgoznak, hogy a feliratok minél rövidebb időn belül kikerülhessenek.



Erdély több nagyvárosában a helyi magyar közösség most is az egykori magyar utcaneveket használja a köznyelvben, amelyek hivatalosan már legalább 78 éve nem érvényesek, és 1944 óta többször is megváltoztak. A részvételi költségvetés azt teszi lehetővé, hogy a városi költségvetés egy kisebb részét olyan projektek megvalósítására fordítsa a polgármesteri hivatal, amelyeket a lakosság kezdeményezett, és amelyek nagy támogatottságnak örvendtek egy online szavazáson.



MTI