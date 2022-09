Tisztelegnek a 125 éve született Tamási Áron előtt Kolozsváron

2022. szeptember 29. 17:14

Az Ősvigasztalás bemutatásával tiszteleg a 125 éve született Tamási Áron előtt a Kolozsvári Állami Magyar Színház - közölte a bemutatót meghirdető csütörtök délutáni sajtótájékoztatón Tompa Gábor, a színház igazgatója.

Amint Tompa Gábor elmondta: Tamási Áron éppen a kolozsvári színház Janovics Jenő által meghirdetett drámapályázatára írta 1924-ben Amerikában az első drámáját, az Ősvigasztalást. A név nélkül beküldött művel dicséretben részesült a pályázaton. A díjazott művek azóta feledésbe merültek, az Ősvigasztalást pedig 52 évvel később mutatták be először.



Tompa Gábor szerint Tamási Amerikában láthatta az akkor még csak vendégként ott rendező Max Reinhardt misztériumjátékait, és ezekből is ihletet nyert az Ősvigasztalás megírásakor. Úgy vélte: a dráma merőben más, mint Tamási későbbi népi játékai, és nemcsak Tamási írói pályája, hanem az egész magyar drámairodalom más irányt vehetett volna, ha már akkor felfigyelnek az Ősvigasztalásra.



Az előadást rendező Béres László elmondta? a testvére végakaratát teljesítő és ezért testvérgyilkossággal vádolt Csorja Ádám történetével Tamási tulajdonképpen mitológiát teremt. Ebben a kereszténység előtti elemek keverednek a keresztény elemekkel. Hozzátette: az előadást olyan rituális térbe helyezték, amely nem kötődik a székelységhez, a világon bárhol lehetne.



Bocskai Gyopár díszlet- és jelmeztervező elmondása szerint egyszerű, lecsupaszított környezetet kívánt a történet. A keresztény és a kereszténység előtti ősi elemeket a forgószínpad közepére helyezett kereszt jeleníti meg, mely elfordulván életfának látszik, és az alvilág és felvilág között teremt összeköttetést.



Bokor Attila koreográfus elmondta: az volt a kihívás számára, hogy a rituális mozgásokat ötvözze a kortárs és a népi táncművészettel.



A Csorja Ádámot alakító Bogdán Zsolt megjegyezte: ez a második alkalom, amikor Tamási-műben játszik, így ő is most fedezi fel azt a színházat, ami nem a szavak jelentésében rejlik, hanem "a szavak mögötti zeneiségben". Hozzátette: csíkszeredai születésűként a bőre alatt hordja a székelységét, mégis messziről érkezett meg Tamásihoz, és rendkívül nehéz rácsodálkozni erre a világra, érvényt szerezni neki - vélte.



Az Ősvigasztalás bemutatóját október 5-én tartják a Kolozsvári Állami Magyar Színház nagytermében.



MTI