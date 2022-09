Gyengült a forint, de a napi mélypont fölött mozgott este

2022. szeptember 29. 19:34

A forint gyengült az euróhoz, a frankhoz és a dollárhoz képest csütörtökön, de korrigálni tudott a napközben beállított történelmi mélypontokhoz képest 19 órakor.

Az euró a reggel hét órai 410,90 forintról, 420,03 forintra erősödött este hétre, napközben magasabban, 423,76 forintos történelmi csúcson is állt.



Csütörtökön az euró árfolyama 410,41 forint és 423,76 forint között mozgott. Az euró 52 heti mélypontja 352,26 forint.



A frank a reggeli 433,23 forintról 438,08 forintra erősödött estére, ami gyengülés a napközben beállított 444,75 forintos rekord jegyzéshez képest. A frank 52 heti mélypontja 329,35 forint.



A dollár is új rekordot állított be, csütörtökön napközben 437,30 forintig drágult. Reggel 424,22 forinton, 19 órakor 429,79 forinton állt a dollár jegyzése. A dollár 52 heti mélypontja 305,36 forint.



Az euró 0,9773 dollárra erősödött a reggeli 0,9685 dollárról.



MTI