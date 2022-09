Lemondott a román kormány plágiumbotrányba keveredett minisztere

2022. szeptember 29. 21:55

Lemondott csütörtökön Sorin Cimpeanu, a román kormány plágiummal vádolt oktatási minisztere.

Cimpeanu közösségi oldalán jelentette be, hogy "saját kezdeményezésére" válik meg kormányzati tisztségétől. "Építő, nem pedig romboló" emberként jellemezte magát, és megtiszteltetésnek nevezte, hogy hozzájárulhatott a - Klaus Iohannis államfő által kezdeményezett - "Művelt Románia" oktatási országprojekt elindításához, az őt ért plágiumvádra és lemondása okaira azonban nem tért ki. A távozó tisztségviselő részletes mérleget vont miniszteri munkásságáról, hozzátéve, hogy "nem hiányzott szakmai önéletrajzából" ez a tisztség, elvállalásakor az oktatási rendszer javításának szándéka vezérelte, amit ezentúl szenátori, egyetemi tanári és rektori pozícióból fog szolgálni.



Cimpeanut a plágiumok leleplezésére szakosodott Emilia Sercan újságíró vádolta meg hétfőn azzal, hogy a Bukaresti Mezőgazdasági és Állatorvosi Egyetem (USAMV-B) tanáraként 2006-ban és 2009-ben a saját nevén jelentetett meg egy olyan egyetemi jegyzetet, amelynek korábbi kiadásai más szerzők munkájaként jelentek meg.



A Pressone.ro portálon publikált, alaposan dokumentált, tényfeltáró írás szerint a Talajjavítás és a termőföldek öntözése című munkafüzetet 2000-ben még négy szerző jegyezte. A harminc fejezet mindegyikénél külön is feltüntették a szerző nevét, és az akkor még adjunktus Cimpeanu csak két fejezet szerzőjeként szerepelt. A 2006-ban kiadott szinte azonos változatban az egyetem már csak két szerző neve alatt adta ki a jegyzetet, amelyben az időközben egyetemi tanárrá előlépett Sorin Cimpeanu már 15 fejezetet jegyzett, köztük 13 olyat, amelyet a korábbi változatban más szerzők szellemi termékeként publikáltak.



Cimpeanu személyében már a második miniszter kényszerült távozni plágiumbotrány miatt a tavaly novemberben hivatalba lépett, Nicolae Ciuca liberális miniszterelnök vezette nagykoalíciós kormányból. A kutatásért, innovációért és digitalizálásért felelős minisztérium élére eredetileg kinevezett Florin Roman a kabinet beiktatása után alig három héttel mondott le kormánytisztségéről, miután a román média azzal vádolta meg, hogy a mesterképzést lezáró szakdolgozatában plagizált, a képviselőház honlapján közzétett szakmai önéletrajzában pedig csúsztatások szerepelnek.



Emilia Sercan januárban Nicolae Ciuca miniszterelnök doktori dolgozatát is plágiumnak minősített egy tényfeltáró írásban.



A plágiumgyanú ügyében sem az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács (CNATDCU), sem a doktori címet kiadó Nemzetvédelmi Egyetem (UNAP) etikai testülete nem foglalt állást, az ellenzéki pártok által kezdeményezett ügyészségi eljárást pedig a bukaresti táblabíróság egy azóta nyugdíjba vonult bírája leállította.



