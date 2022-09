Unokáztak – fegyház, vagyonelkobzás vár a bandatagokra

2022. szeptember 30. 10:41

A Gyulai Járási Ügyészség vádat emelt egy 15 tagú bűnszervezettel szemben, amelynek tagjai "unokázós" módszerrel becsapott idős sértettektől vettek el összesen közel tízmillió forintot - közölte az MTI-vel a Békés Megyei Főügyészség pénteken.

A banda 2019. december 19. és 2020. január 30. között országszerte 10 idős embert csapott be. A bűnszervezet tagjai alkalmanként több százezer forinttól közel hárommillió forintig terjedő összegeket és ékszereket csaltak ki tőlük - írták a közleményben.



A csalások módszere az volt, hogy a banda két tagja az Egyesült Királyságból Magyarországon élő időskorúakat hívott fel, és közeli hozzátartozónak vagy a hozzátartozó által megbízott személynek adta ki magát. Az elkövetők az állították a telefonban, hogy valamely rokonuk nagy kárral járó közlekedési balesetet okozott, amely miatt sürgősen pénzre van szüksége, hogy rendezze a kárt. A bűnszervezet tagjai több esetben azt a látszatot keltették, mintha átadták volna a telefont a balesetben részes gépkocsi vezetőjének, esetleg a helyszínen lévő mentősnek, autómentőnek vagy rendőrnek, aki megerősítette a kitalált történetet.



A csalók azt kérték az idős emberektől, hogy a pénzt, illetve az ékszereket készítsék össze, és egy magyarországi ismerősük elviszi azt a baleset helyszínére. A hívások során az elkövetők arra törekedtek, hogy a sértetteket folyamatosan telefonon szóval tartsák annak érdekében, hogy hozzátartozóikat ne tudják értesíteni.



A közlemény szerint ezt követően a banda egyik tagja, az úgynevezett "futár", a bűnszervezeti vezetők utasítására a megadott címre ment, ahol a sértettektől átvette a készpénzt és az ékszereket, majd gyorsan távozott.



A Gyulai Járási Ügyészség a 15 tagú bűnszervezet ellen összesen 10 rendbeli csalás bűntette, valamint 57 rendbeli csalás bűntettének kísérlete és 6 rendbeli pénzmosás bűntette miatt emelt vádat. A vádiratban arra tett indítványt, hogy a bíróság nyolc embert végrehajtandó fegyházbüntetésre, egyet végrehajtandó börtönbüntetésre ítéljen, tiltsa el őket a közügyek gyakorlásától és a vádlottak közül ötöt a járművezetéstől is. Egy többszörös visszaesőnek minősülő vádlott vonatkozásában annak megállapítását kéri, hogy a törvény erejénél fogva feltételes szabadságra nem bocsátható. A járási ügyészség azt is indítványozta, hogy 600 ezer forint polgári jogi igényt is fizessenek meg a sértetteknek, emellett a járásbíróság vagyonelkobzást is alkalmazzon velük szemben.

MTI