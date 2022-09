Navracsics: nagy növekedési potenciállal rendelkezik a Marcal-völgy térsége

2022. szeptember 30. 12:17

A Marcal-völgy térsége nagy növekedési potenciállal rendelkezik - mondta a területfejlesztési miniszter a régió fejlesztési lehetőségeiről szóló szakmai konferencián pénteken Sümegen.

Marcal-völgy – wikipedia

Navracsics Tibor szerint a fő feladat a térség elhelyezése az Észak-Dunántúl, "Felső-Pannónia", vagyis Közép-Európa nyugati felének térképén. Emellett fontosnak nevezte megtalálni azokat a módszereket, amelyekkel a környék csatlakozhat a dinamikusan fejlődő térségekhez, ahol a helyben élők megtalálhatják számításaikat.



A térséget bemutatva a miniszter felidézte: a Zala és Veszprém megye határán levő, és Vas megye egy részét is érintő régiót történelme, a táj adottsága és a helyiek kapcsolatrendszere is összeköti.



Navracsics Tibor rámutatott: a konferencián olyan helyi és kistérségi szintű megoldásokat keresnek a Marcal-völgy települései számára, amelyek ország területfejlesztési politikájához és gazdasági növekedéséhez is hozzájárulnak.



Úgy fogalmazott: az a cél, hogy az elkövetkező tíz évben az EU öt legélhetőbb országa közé tartozzon Magyarország.



Cunyiné Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos hangsúlyozta: ami előnynek és sikernek látszik az ország másik végéből, az a térségben napi nehézséget okoz a fejlesztéspolitikában.



A politikus ezért nevezte fontosnak a településvezetőkkel közös, megyehatárokon átnyúló problémákkal, kistérségekre jellemző ügyekkel foglakozó munkát.



V. Németh Zsolt, Vas megye 3-as, körmendi központú egyéni választókerületének fideszes országgyűlési képviselője felhívta a figyelmet a három megye határán húzódó térség rejtett értékeire, például a falusi szőlőhegyekre, a hagyomány- és szokáselemekre, amelyek hozzájárulhatnak egy élhetőbb régió megteremtéséhez.



Nagy Bálint, Zala megye 2-es, keszthelyi központú egyéni választókerületének fideszes országgyűlési képviselője kiemelte: a régió apró településszerkezete miatt is fontos a térségben való gondolkodás, túllátva a közigazgatási határokon.



MTI