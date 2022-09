Adathalászat, zsarolóvírusok

2022. szeptember 30. 12:53

Az idei kiberbiztonsági hónap két fő témája a zsarolóvírusok és az adathalászat - írta a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Felidézték: az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség idén őszre, tizedik alkalommal is meghirdeti az európai kiberbiztonsági hónapot.

ENISA: European Network and Information Security Agency; Európai Kiberbiztonsági Ügynökség – european-union.europa.eu

Magyarország hat éve csatlakozik minden évben a kampányhoz, a programot Magyarországon a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet koordinálja.



A nemzetközi figyelemfelhívó kampány célja a kiberbiztonsági tudatosság növelése, és a kibertérben megjelenő fenyegetések széles körben történő megismertetése.



Az idei kampány mottója is "Think Before U Click", azaz "Gondolkodj, mielőtt kattintasz!".

enisa.europa.eu

A két fő témaköre pedig a zsarolóvírusok (ransomware) és az adathalászat (phishing). Megjegyezték: a két téma fontosságát támasztja alá az is, hogy az elmúlt év során számos ilyen jellegű támadást azonosítottak a világban.



