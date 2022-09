Kreml: az új területeket érő csapásokat agressziónak fogják tekinteni

2022. szeptember 30. 15:05

Oroszország agressziónak fogja tekinteni az "új területeire" mért ukrán katonai csapásokat - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő pénteken újságíróknak nyilatkozva.

"Sehogy másként nem is lehet" - mondta a Kreml szóvivője arra a kérdésre válaszolva, hogy az Ukrajnától újonnan elcsatolt területek elleni ukrán támadásokat Oroszország maga ellen irányuló agresszióként fogja-e értelmezni.



Vlagyimir Putyin orosz elnök a tervek szerint pénteken, közép-európai idő szerint 14 órakor írja alá a Kremlben négy ukrajnai régiónak - a szakadár Donyecki és Luhanszki Népköztársaságnak, valamint a teljesen, illetve részben megszállt Herszon és Zaporizzsja megyének - az Oroszországi Föderációba felvételéről szóló szerződéseket a területek Moszkva-barát vezetőivel.



Peszkov azt állította, hogy ez "a folyamat a nemzetközi jog keretei között zajlik, és vannak precedensei is a közelmúlt történetében". Leszögezte, hogy Oroszország ki fog állni az álláspontja mellett az ukrajnai, orosz ellenőrzésű területeken megtartott népszavazások ügyében.



Közölte, hogy a donyecki és a luhanszki régiót a 2014-es határaik között csatolják Oroszországhoz. Arra kérdésre a későbbiekben ígért választ, hogy Moszkva szerint hol húzandók meg a herszoni és a zaporizzsjai régió határai. Utóbbi megye fővárosa, Zaporizzsja egyébként ukrán ellenőrzés alatt áll.



A szóvivő azt mondta, hogy Oroszországnak Ukrajnával szemben támasztott követelései nem változtak meg, ahogy a háború céljai sem. Mivel az ukrán fél többször is kijelentette, hogy nem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, "a hangsúly a különleges hadművelet folytatásán van" - jelentette ki.



MTI