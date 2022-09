Fegyverrel fenyegette meg családját

2022. szeptember 30. 16:05

Elfogtak és őrizetbe vettek egy 28 éves férfit, aki otthonukban késsel megszúrta feleségét, a gyermeküket pedig bezárta a lakás egyik szobájába pénteken Nyírteleken - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A rendőrségi segélyvonalat hajnalban hívta egy bejelentő, hogy a szomszédjában élő nő vérző sérülésekkel kért tőle menedéket és segítséget, mert a férje késsel többször megszúrta, és bár sikerült elmenekülnie, a másfél éves gyermeküket nem tudta magával hozni - írták.



A fiatal nő a kiérkező rendőröknek elmondta, hogy férje a gyereket bezárta egy szobába, őt bántalmazta, többször megszúrta, miközben azt kiabálta, hogy mindenkit megkésel, aki be mer menni a házba, és önmagával is végezni fog.



A helyszínre riasztották a Terrorelhárítási Központ egységeit is. A központ főigazgatójának telefonos irányításával a nyíregyházi rendőrök behatoltak a házba,. Az egyik szobába bezárva sértetlenül megtalálták a gyereket, apjára pedig egy másik szobában, önmagának okozott sérülésekkel, eszméletlenül találtak rá.



A mentők a két sérültet kórházba vitték, a férfi ellen emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás - olvasható a közleményben.



MTI