Potápi: Megerősödött a nemzeti összetartozás érzése az elmúlt 12 évben

2022. szeptember 30. 19:08

Az elmúlt 12 év legfontosabb eredménye, hogy sokakban föltámadt és megerősödött a nemzeti összetartozás tudata, élménye, érzése - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára Pozsonyban, ahol köszöntőt mondott a Pozsonyi Magyar Szakkollégium évnyitó ünnepségén pénteken.

A nemzetpolitikai államtitkár beszédében rávilágított: a hat évvel ezelőtt megalakított Pozsonyi Magyar Szakkollégium létrejöttének az volt a célja, hogy kiemelkedő szakmai teljesítményre sarkalja az ott lakókat, művelt fiatalokat adjon a felvidéki magyarságnak úgy, hogy közben anyanyelvi közösséget biztosít nekik. Aláhúzta: a szakkollégium is része, "kiemelkedő bástyája" annak az erős intézményrendszernek, amely a magyar nemzetpolitika tizenkét évének a munkáját jelképezi, s amely az óvodától a felsőoktatásig segíti a magyar közösség tagjait, hogy anyanyelvi közegben tanulhassanak. Az államtitkár rámutatott: ha röviden kellene megfogalmazni, mi a magyar nemzetpolitika célja, azt úgy lehetne összegezni, hogy ez a cél a cselekvő együttműködés, amelyből egy erős magyarság következik a Kárpát-medencében és a világ minden pontján, ahol magyar közösségek élnek. "A külhonban és a diaszpórában ez mindig kettős nyereséget jelent: gazdagodik nemzetünk egésze és az az ország is, amely otthont ad egy-egy közösségnek. Ezt jelenti a magyarság ereje" - húzta alá Potápi Árpád János. Az államtitkár a magyar nemzetpolitika elmúlt 12 évéről kijelentette: ha annak minden egyes eredményéről csak egy oldalt írnának egy könyvbe, akkor ennek a kiadványnak több, mint egymillió oldala lenne. Hangsúlyozta: mindemellett nem ez a legfontosabb eredmény, hanem az, hogy közben a nemzeti összetartozás tudata, élménye, érzése sokakban föltámadt és megerősödött. "A magyarság ma összetart. Azért dolgozunk, hogy ezt a továbbiakban is megőrizzük" - összegezte Potápi Árpád János.



A Pozsonyi Magyar Szakkollégium ünnepélyes évnyitóján részt vett Novák Katalin magyar államfő is, aki pénteken első hivatalos látogatására érkezett Pozsonyba.

MTI