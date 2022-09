Topolya: Kilencedik alkalommal szerveznek Szármafesztivált

2022. szeptember 30. 23:16

A IX. Szármafesztivált október utolsó szombatján tartják meg idén a topolyai vásártéren. A jövő héttől már lehet nevezni a szármafőző-versenyre, idén is hagyományos, káposztába csavart és különleges szárma készítésében lehet majd vetélkedni a csapatoknak.

Október 29-én szervezik meg az idei évi, sorrendben már kilencedik Szármafesztivált Topolyán. A rendezvény helyszínéül ezúttal a vásártér szolgál majd. Hétfőtől, október 3-ától már lehet jelentkezni a főzőversenyre. Öt-tíz fős csapatok jelentkezését várják. A nevezési díj 3000 dinár. Ennek fejében a csapatok 2,5 kilogramm darált húst (1kg marha és 1,5 kg sertés), valamint tűzifát és kenyeret is kapnak.

Az egyéb kellékeket és összetevőket a csapatoknak kel biztosítani. Minden csapatban ki kell nevezni egy főszakácsot, a többiek a segédjei. A szárma készülhet bográcsban, cserépedényben, fazékban, a főzésre használt alkalmatosságot is a csapatoknak kell biztosítani. Ezúttal is két kategóriában, hagyományos és különleges, illetve böjti, vegetáriánus szárma készítésében zajlik majd a verseny. A húsmentes szármát készítő csapatok esetében a nevezési díj mindössze 500 dinár. Bővebb tájékoztatás és nevezés a 024/ 713 515 számon. A szervezők ezúttal is kirakodóvásárral, valamint számos kísérőprogrammal is készülnek a családosok és gyermekek részére is.

A töltött káposztának ez a tájunkra jellemző változata, a szárma, az őszi időszak egyik hagyományos étele.

Egyszerű, mégis ünnepi étel, hiszen nem kerül mindennap a vajdasági ember asztalára. A főzőverseny kezdetektől része a fesztiválnak, de aki nem vesz részt aktívan az étel készítésében, az sem marad éhen, hiszen a helyszínen lehet majd szármát vásárolni.

