Labdarúgó NB I - Továbbra is nyeretlen a Vasas

2022. október 1. 22:00

A Vasas a labdarúgó NB I kilencedik fordulójában sem tudta megszerezni első győzelmét, mivel házigazdaként 1-1-es döntetlent játszott a Zalaegerszeggel.

NB I, 9. forduló:

Vasas FC-Zalaegerszeg 1-1 (1-0)

----------------------------

Illovszky Rudolf Stadion, 1770 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerzők: Holender (44.), illetve Lesjak (53.)

sárga lap: Géresi (36.), Holender (64.), illetve Sankovic (30.), Diego Santos (32.), Lesjak (33.),

Vasas:

------

Jova - Szivacski, Otigba, Baráth B., Silye - Berecz, Pátkai (Hidi P., 60.), Vida M. (Ihrig-Farkas, 76.) - Hinora, Novothny (Radó, 76.), Holender

Zalaegerszeg:

-------------

Demjén - Mocsi, Csóka (Bedi, 88.), Kálnoki Kis - Lesjak, Sankovic, Kovács B. (Szendrei, 61.), Gergényi - Diego Santos (Szalay, 76.), Manzinga (Ikoba, a szünetben), Németh D. (Ubochioma, a szünetben)

A hatodik percben máris betaláltak az angyalföldiek, de Hinora Kristóf gólját les miatt nem adta meg a játékvezető. Szinte teljesen kiegyenlített volt az első félidő, a Vasas valamivel többet próbálkozott a gólszerzéssel, és a szünet előtt sikerrel járt, mivel középen a menteni igyekvő Kálnoki-Kisről Holender elé került a labda, ő pedig hat méterről Demjén kapujába lőtt.



A szünetben kettőt cserélt Ricardo Moniz, a ZTE vezetőedzője, ennek hatására némileg aktívabbá vált csapata, és az 54. percben Gergényi szöglete után Lesjak góljával egyenlített. Szinte rögtön visszavehette volna a vezetést a házigazda, mert Hinora egy szép csellel eltolta Demjén mellett a labdát, végül azonban az oldalhálót találta el.



A játék képe nem változott, továbbra is kiegyenlített mérkőzést láthatott a közönség, kisebb-nagyobb helyzetek ugyanúgy mindkét oldalon kialakultak. A hajrában inkább a Vasas erőltette a támadásokat, többször el is jutott a zalaiak kapujáig, ám mivel újabb gólt nem tudott szerezni, a mezőnyben egyedüliként továbbra is nyeretlen az élvonalban.



MTI