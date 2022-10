Szijjártó: Minden adott a magyar–üzbég gazdasági együttműködés további fejlesztéséhez

2022. október 3. 15:22

Stabil, előremutató partnerség és barátság van Magyarország és Üzbegisztán között, s minden feltétel adott a kétoldalú gazdasági együttműködés további fejlesztéséhez – közölte hétfőn a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető a Magyar–Üzbég Üzleti Fórumon kijelentette, a kiváló kapcsolatokat jól mutatja, hogy a közép-ázsiai ország elnöke, Savkat Mirzijojev újraválasztását követően az Európai Unió tagállamai közül hazánkba látogatott el először.

Beszédében rámutatott, hogy míg tizenöt évvel ezelőtt a globális beruházások 70 százalékát nyugati tőkéből finanszírozták, és csak 30 százalékát keletiből, mostanra ez az arány teljesen megfordult. Kiemelte, hogy a legtöbb beruházás mára Magyarországra is keletről érkezik, és a gazdasági potenciál szempontjából Üzbegisztán, illetve tágabb régiója is fontos szereplő a magyar gazdaság számára. Hangsúlyozta, hogy minden szükséges megállapodás megszületett, minden feltétel adott a kétoldalú gazdasági kapcsolat fejlesztéséhez, ennek érdekében a magyar Eximbank százmillió eurós hitelkeretet is nyitott, így ezt szerinte ki kellene használniuk a két ország vállalatainak. Fontosnak nevezte az atomenergetikai együttműködést, aláhúzva, hogy Üzbegisztán a világ egyik legnagyobb urántermelője.

Elmondta, hogy évente százhetven üzbég diákot fogadnak a magyarországi egyetemek. Továbbá közös érdeklődésre számot tartó területként említette a gyógyszeripart, a mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást és a városi szolgáltatásokat. Szijjártó Péter emellett az elmúlt évek kihívásairól, mindenekelőtt a koronavírus-járványról és az ukrajnai háborúról beszélt, amelyek nyomán új világgazdasági és világpolitikai korszak kezdődött. Kijelentette, hogy Magyarországnak 2010 óta válságok sorozatával kellett szembenéznie, de ezekből mindig megerősödve tudott kikerülni a „különleges, magyar válaszintézkedéseknek” köszönhetően. Az ukrajnai háború kapcsán úgy vélekedett, hogy szomszédos államként Magyarországra talán bármely más európai uniós országnál nagyobb kihatással van a konfliktus, így hazánk rendkívüli módon érdekelt a békében.

„Ezért is sürgetjük az azonnali tűzszünetet és a béketárgyalások megkezdését” – fogalmazott. A miniszter kiemelte, hogy a jelenlegi helyzetben még inkább felerősödött a stabilitás és a biztonság jelentősége, márpedig Magyarországon kivételes a politikai stabilitás, a kormány pedig nem támogat és soha nem is fog támogatni olyan szankciókat, amelyek akár csak minimális mértékben is aláásnák a biztonságos energiaellátást. Rámutatott: mára gyakorlatilag a Magyarországra befutó Török Áramlat maradt az egyetlen működő gázvezeték Oroszország és az Európai Unió között.

MTI