Varga Judit a svájci kapcsolatok erősítése mellett

2022. október 3. 16:49

Az Igazságügyi Minisztériumba látogatott Andreas Glarner svájci parlamenti képviselő, a Svájc–Magyarország Baráti Tagozat elnöke – tette közzé Facebook-oldalán Varga Judit igazságügyi miniszter. Varga Judit posztja így folytatódik: „Glarner a bevándorlás, a közbiztonság és a szakképzés kérdéseiben aktív politikus, ezekben a témákban pedig Magyarország európai szinten modellértékű példát mutat.

Svájc arról is híres, hogy megkérdezi a polgárai véleményét, ebben pedig szintén könnyen megtalálhatja a közös hangot hazánkkal, hiszen a magyar kormány is rendszeresen indít konzultációkat társadalmi kulcskérdésékről. A magyar–svájci kapcsolatok évek óta kiegyensúlyozottak, ezekben az időkben pedig különösen fontos az Unión kívüli európai országokkal is a szoros együttműködés fenntartása!”

MH