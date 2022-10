Labdarúgó NB I - A sportigazgató lelki fröccse a kisvárdai vereségek után

2022. október 3. 19:35

Az Újpest vendégeként szombaton elszenvedett 4-0-s vereség után felajánlotta lemondását a labdarúgó NB I-ben negyedik helyen álló Kisvárda Master Good szakmai stábja, de ezt Révész Attila sportigazgató nem fogadta el.

A szabolcsi klub honlapján olvasható hétfői beszámoló szerint a sportigazgató úgy vélte, a lemondásnak "nem most van az ideje, meg kell vizsgálni a szituációt, és egyet-kettőt aludva a történtekre, számba vesszük a lehetőségeinket". Révész Attila azt mondta, "sok emberrel" és a vezetőséggel is egyeztetett, majd jelezte az edzőknek, hogy nem fogadja el a lemondásukat.



"Azt látom, hogy az elmúlt időszak sikerei, a nemzetközi meccsek és a jó rajt utáni visszaesés nem az edzők felelőssége, legalábbis nem szakmai értelemben. Talán túlontúl is humánus és nagyon rendes, jó emberekről van szó, és ez számukra is jó tanulópénz lesz, hogy siker esetén kell a legkeményebb kézzel bánni a csapattal" - jelentette ki Révész Attila.



A szakember szerint vitathatatlan, hogy a játékosaik nem nyújtanak olyan teljesítményt, mint korábban, de kiemelte, hogy nem a futballisták képessége romlott egyik napról a másikra.



"A jó szereplés, a válogatott meghívók hatására egyesek az arroganciától és a nagyképűségtől már nem láttak az orruknál tovább, sutba dobva minden fegyelmezettséget.

Az nem baj, ha tiszteljük a játékost, de félni nem kell tőlük, ha ennek a folyamatnak látható jelei vannak, akkor annak elejét kell venni, akár úgy is, hogy büntetünk olyan időszakban is, amikor még nincs baj az eredményességgel" - jelentette ki.



Révész Attila hozzátette, úgy érzi, a jelenlegi stáb úrrá tud lenni a helyzeten, mert nem szakmai hibákat követett el, hanem egy olyan szituációval kell szembenéznie, amilyennel korábban még nem találkozott.



"Amit magamra kell vállalnom az leginkább az, hogy az öltözőben és a pályán újra rend legyen. Ezt nagyon gyorsan meg kell tudnunk teremteni, és bízom benne, hogy utána fent is tudjuk majd tartani és visszatalálunk a helyes útra" - mondta a sportigazgató, hozzátéve, hogy betegségek és sérülések miatt egyébként is "foghíjas" a keret, de az Újpest elleni meccsen kiállított két játékos nélkül egyelőre kérdéses, hogy milyen összetételben tudnak majd pályára lépni a következő fordulóban.



A Kisvárda a legutóbbi három élvonalbeli meccsét kivétel nélkül elveszítette, s kilenc kör után 14 ponttal áll a negyedik helyen. A szabolcsiak szombaton az újoncként még nyeretlen, s utolsó előtti helyen álló Vasast fogadják.

MTI