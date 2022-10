Romániában uniós forrásokból hozzák létre a holokausztmúzeumot

2022. október 4. 12:57

Romániában az európai uniós helyreállítási alapok felhasználásával hoznak létre holokausztmúzeumot a fővárosban, illetve alakítják ki a kommunizmus áldozatai előtt tisztelgő börtönmúzeumot a Buzau megyei Ramnicu Saraton. A két intézmény finanszírozási szerződését kedden írták alá - közölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).

A nemzeti helyreállítási és ellenállóképességi terv (PNRR) részeként az európai beruházások minisztériuma kilenc emlékmúzeum létrejöttét finanszírozza Romániában. A bukaresti holokausztmúzeumra megközelítőleg 18 millió eurót, míg a Ramnicu Sarat-i börtönmúzeumra 11 milliót fordítanak.



"Régi adósságait törleszti az ország a Romániai Holokauszt és Zsidó Történeti Múzeum, valamint A csend börtöne börtönmúzeum és romániai kommunizmus oktatási központ létrehozásával. A zsidó történeti múzeum a fővárosban épül, és a holokauszt rettenetes időszakát mutatja be, a börtönmúzeum Ramnicu Saraton segíti az új nemzedékekkel megértetni az elnyomó nacionálkommunista rezsim borzalmait (...) Erkölcsi kötelességünk emlékezni és emlékeztetni. Mert ha nem felejtünk, a szélsőséges eszmék és az idegengyűlölet szégyenfoltjai maradnak a kollektív tudatunknak, a társadalom pedig nem követi el ugyanazokat a hibákat" - idézte Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettest az RMDSZ közleménye.



Hegedüs Csilla, az európai beruházások és projektek minisztériumának államtitkára szerint a finanszírozási szerződés aláírását másfél éves munka előzte meg.



"Sokan azt mondják, nem a múzeumok hiányoznak nekünk. Én pedig azt mondom: a holokauszt, a kommunizmus évei mind-mind olyan sebek, amelyeket meg kell próbálnunk begyógyítani, de soha nem szabad elfelejteni. Szembe kell néznünk a múltunkkal, másképp nem tudunk egészséges, szabad jövőt építeni" - emelte ki az államtitkár.



"A csend börtöne" börtönmúzeum 1989 óta a legnagyobb olyan projekt Romániában, amely a kommunizmus áldozatainak állít emléket. A máramarosszigeti, szamosújvári vagy nagyenyedi börtön mellett a Ramnicu Sarat-i börtön is a kommunista elnyomás egyik központja volt, amelyet most az emlékezés terévé, kulturális, dokumentumfilmes és turisztikai központtá alakítanak át. Az itt kialakítandó oktatási központ a virtuális valóság eszközeivel, interaktív módon teszi majd érthetővé a fiatalok számára az 1989 előtt történteket.



A bukaresti holokausztmúzeum megtervezésével az Elie Wiesel Országos Holokausztkutató Intézetet bízták meg. A több mint tízezer négyzetméter területű építmény célja a romániai zsidó közösségek történelmének, kultúrájának és hagyományainak megismertetése lesz. A múzeum Bukarest központjában, a Banloc-Goodrich palotában kap majd helyet, amelyet Octav Doicescu építész tervezett az 1940-es években, és jelenlegi állapotában átépítésre szorul. Az állandó kiállítás központjában a zsidóság Románia modernizációs történetében betöltött szerepe áll majd. A múzeumban kulturális, oktatási és kutatási célokat szolgáló multifunkcionális médiaközpont is helyet kap.



A munkálatokat a tervek szerint 2026-ban fejezik be.



MTI