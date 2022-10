Felkészült a fűtési szezonra az MVM-csoport

2022. október 4. 13:37

Az MVM földgázelosztó társaságai felkészültek az idei fűtési szezonra, de az ügyfeleknek is érdemes felülvizsgáltatni a tulajdonukban lévő földgázvezetékek, gázkészülékek állapotát - hívta fel a figyelmet az energetikai vállalatcsoport.

Keddi közleményükben felidézték, hogy az MVM csoport biztosítja az összes lakossági ügyfél földgázellátását országszerte, de földgázelosztási tevékenysége nem országos.



Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. és az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. együttesen 30 ezer kilométert meghaladó, tervszerűen és folyamatosan karbantartott, európai szinten is kiemelkedő gázhálózatot üzemeltet - emelték ki.



A tájékoztatás szerint a földgázelosztó társaságok minden évben számos rekonstrukciós munkát végeznek a gázhálózaton. A vezetékek cseréje szükségessé teszi, hogy a vezetékek összekötésének idejére a gázszolgáltatást ideiglenesen szüneteltessék.



A telekhatáron belüli földgázrendszerek üzemképes és biztonságos állapotban tartására az előírások szerint az ingatlan tulajdonosa kötelezett. A telekhatáron belüli vezetékek és eszközök nem megfelelő műszaki állapota a lehetséges veszélyeken túl többlet gázfogyasztást is okozhat - hívta fel a figyelmet az MVM.



Az MVM azt javasolja a fogyasztóknak, hogy rendszeresen vegyék igénybe a gázkészülékek márkaképviseletét ellátó szakszervizek javító, karbantartó és ellenőrzést végző szolgáltatását, amelyek munkalappal is igazolják az elvégzett szolgáltatást és ezzel felelősséget is vállalnak az elvégzett javításokért.



MTI