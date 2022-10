Magyar intézményt adott át Potápi Árpád János a Muravidéken

2022. október 4. 19:12

A magyar kormány támogatásából épített, új intézményt adott át Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára ünnepélyes keretek között kedden a muravidéki Radamoson, Szlovéniában.

Az államtitkár a közmédiának nyilatkozva elmonda: a Radamosi Korai Fejlesztői Központ elsősorban az óvodáskorú gyermekek számára épült, ahova nemcsak Radamosról, hanem Lendváról és a környékbeli falvakból is járnak majd gyerekek.



"Azt szeretnénk, ha az óvodáskorú gyerekek fejlődési nehézségeire megoldást találnának ezen központ keretein belül" - hangsúlyozta Potápi Árpád János.



Mint mondta, nemcsak a magyar gyerekeket szolgálja ki az intézmény, hanem a szlovén gyerekeket is.



"Nekünk azért fontos, mert itt a magyar gyerekeket, a magyar anyukákat, magyar anyanyelvű és magyar képzettségű fejlesztési szakemberek fogadják és látják el" - fogalmazott.



Rámutatott, hogy a radamosi fejlesztői központ a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében valósult meg, 276 millió forintból. Továbbá reményének adott hangot, hogy tényleg a gyerekeknek az egészségét és a fejlődését szolgálja majd az új intézmény.



Potápi Árpád János emlékeztetett, hogy a beruházás gyakorlatilag illeszkedik abba a sorba, amelyet a magyar kormány az elmúlt 4-5 évben valósított meg a Muravidéken.



Ez közel kétmilliárd forintos támogatást jelent, amely megjelent az óvodák fejlesztésében és megújításában, eszközökkel való ellátásukban, az iskolák támogatásában, valamint a kollégiumokban - mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy a szakképzés is lényeges volt számunkra, valamint a vállalkozóknak nyújtott támogatások is.



MTI