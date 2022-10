Novák Katalin munkalátogatásra indul Máltára

2022. október 5. 12:17

Novák Katalin államfő munkalátogatásra indul Máltára, ahol részt vesz az Arraiolos-csoport tanácskozásán, amely a végrehajtó hatalmat nem gyakorló európai államfők rendszeres találkozója - tájékoztatta a Sándor-palota szerdán az MTI-t.

president.gov.mt

A csoport arról a portugáliai kisvárosról kapta nevét, ahol az első találkozót tartották 2003-ban - közölték.



Az Arraiolos-csoport ülésén részt vesz a házigazda George Vella máltai elnök mellett - többi között - Sergio Mattarella olasz, Alexander Van der Bellen osztrák, Borut Pahor szlovén, Michael D. Higgins ír, Frank-Walter Steinmeier német és Andrzej Duda lengyel államfő is - írták.



Az eseményen jelen lesz még Horvátország, Bulgária, Görögország, Portugália, Szlovákia, Lettország és Észtország elnöke is - olvasható a közleményben.



A tanácskozáson túl Novák Katalin kétoldalú tárgyalásokat folytat majd George Vella máltai köztársasági elnökkel is - közölte a Sándor-palota.



MTI