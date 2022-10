A Mail Boxes Etc. bejelentkezett a bezáró postahivatalokért

2022. október 5. 12:48

Átvenné a Budapesten bezáró 35 posta többségét a világ első számú független postai és üzleti szolgáltatási hálózata. A Mail Boxes Etc. álláspontja szerint ez jó lehetőség lehet mindkét vállalat számára a piaci pozíciójuk erősítésére, miközben az érintett hivatalok közszolgálati státusza továbbra is biztosított lenne és a személyzet egy részét is tovább tudnák foglalkoztatni. Hannya Ernesto, a MBE Magyarország ügyvezetője közölte, a kapcsolatfelvétel már megtörtént a Magyar Postával, és reményeik szerint hamarosan a tárgyalásokat is megkezdik.

A Magyar Posta szeptember végén harmincöt, jellemzően alacsony forgalmú budapesti posta bezárásáról döntött, melyek utolsó nyitvatartási napja október 7-e, péntek.

Az érintett hivatalok ugyanakkor kaphatnak egy második esélyt: a világ 51 országában több mint 3 ezer postahivatalt üzemeltető Mail Boxes Etc. bejelentkezett a fővárosban bezáró postákért és a cég hálózatépítési folyamatának keretein belül akár azonnal átvenné azokat, ezzel közelítve a célhoz, hogy Budapest összes kerületében és minden megyeszékhelyen jelen legyenek.

Hannya Ernesto, az MBE Magyarország ügyvezetője rámutatott, az átalakított posták közszolgálati státusza megmaradna, és mivel többek közt a belföldi postaküldemények ára hatóságilag szabályozott, továbbra is a Magyar Posta díjszabásán dolgoznának.

"A cégcsoport kiváló kapcsolatokat ápol számos ország állami postavállalatával, tehát a már meglévő tapasztalatokra tudunk építeni Magyarországon is. Ez jó lehetőség lenne mindkét cég számára a piaci poziciojuk megerősitésére. A tárgykörben a kapcsolatfelvétel már megtörtént a Magyar Postával és remélem, hogy a tárgyalásokat hamarosan meg is tudjuk kezdeni" - nyilatkozott.

Mint mondta, az épületek átvétele mellett tervezik az ott dolgozó személyzet megtartását is, hiszen ők a motorjai a postai szolgáltatásoknak Hannya Ernesto azt is elmondta, a szolgáltatásuk nemcsak Nyugat-Európában és a tengerentúlon bizonyított már, hanem itthon is. A cél, hogy üzleti alapú szemléletet vezessenek be ebben a szektorban is, és rámutassanak, hogy piaci alapon is lehet gazdaságosan működtetni a postákat.

Kijelentette, az MBE csoport a világ legnagyobb független postai szolgáltatója, amelynek fő profilja a küldemények, dokumentumok, csomagok kezelése, feladása, szállítása és csomagolása. Hozzáfűzte, elsősorban kis- és középvállalkozásoknak, valamint magánszemélyeknek nyújtják tanácsadással, igényfelméréssel egybekötött szolgáltatásukat, mindezt rejtett költségek nélkül, fix árakkal.



