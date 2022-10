Fülöp: az állam eleget tesz kötelezettségeinek a gyermekvédelemben

2022. október 5. 13:34

A magyar állam az orosz-ukrán háborúra válaszlépésként adott "tragikus rezsiszankciók" következményei ellenére is eleget tesz kötelezettségeinek a gyermekvédelemben és a szociális szférában - jelentette ki a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár Kaposváron szerdán.

Fülöp Attila a több mint harminc súlyos személyiségállapotú fiú lakhatását, képzését, felnőtt életre nevelését biztosító Zita Speciális Gyermekotthon fennállásának 140. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen azt mondta: általános helyzet Európában, hogy a "rezsiszankciók" hatását mindenki érzi, nemcsak a családok, hanem az intézmények, köztük a szociális, gyermekvédelmi intézmények is.



Magyarországon a szféra megerősítése szempontjából fontos lépés volt, hogy januártól a speciális otthonokban dolgozók pótléka havi 10 ezerről 50 ezerre, a különleges, jellemzően fogyatékossággal élő tartós betegségekkel küzdő gyerekekkel foglalkozóké 5 ezerről 25 ezer forintra nőtt - hangsúlyozta.



Az államtitkár szólt arról is, hogy a segítő szakmák szerepe a közösség teherbíró képességének és a család összetartó erejének gyengülése miatt nőtt az elmúlt száz évben, az abban dolgozók megbecsültségében, a segítő szándék előtérbe kerülésében az elmúlt három évben a koronavírus-járvánnyal és a háborús konfliktussal összefüggésben látható gyökeres változás.



Fülöp Attila a Zita gyermekotthont méltatva kiemelte, hogy az intézmény már azelőtt létezett és gondoskodott gyermekekről, hogy törvény született volna a hét éven aluli gyermekek védelembe vételének állami feladatáról.



Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere azt hangsúlyozta, hogy egy közösség erejét mindig az mutatja meg, miként gondoskodik a legkiszolgáltatottabbakról, azokról, akik nem számíthatnak másra, mint az emberi jóságra és a társadalom felelősségérzetére. Ez a betegekre, az idősekre és a gyermekekre egyaránt igaz - fűzte hozzá.



Lehet-e kiszolgáltatottabb egy gyermeknél, aki bármilyen oknál fogva a családján kívül nő fel? - tette fel a kérdést.



Megjegyezte, a gyermekvédelem fő kérdése mindig az volt, hogy családok vagy közösség által fenntartott intézmény vállalja a különleges feladatot: befogadni és istápolni a szüleitől távol élő gyermekeket.



A legfontosabb feladat, hogy a gyermek felszabaduljon a szörnyű teher alól, amit a biztonságos, bensőséges otthon hiánya jelenthet, és az egész életén keresztül megtartsa őt egy értékrend, küzdelmeiben legyen hova visszatekintenie - mondta.



Szita Károly szavai szerint a Zita gyermekotthon ellátja ezt a feladatot. Olyan intézmény, ahol "szeretet és óvó figyelem nélkül senki sem maradhat". "Hála azoknak, akik létrehozták és működtetik" - tette hozzá.



Gelencsér Attila (Fidesz), Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországon a gyermekvédelem egyidős az államisággal, már Szent István idején törvény szólt a gyermekek védelméről.



A magyaroknak több mint ezer éve is rendkívül fontos volt gondoskodni az elárvult, nehéz helyzetbe került, "családtalanná lett" gyermekekről - fűzte hozzá.



A politikus Böjte Csaba ferences rendi szerzetest idézve kiemelte, hogy a gyerekekből "nem kiverni, hanem kiszeretni" kell a rosszaságot.



Gelencsér Attila rámutatott, a Zita gyermekotthonban 140 éve "szeretnek", megtesznek mindent a legnehezebb helyzetben élő fiatalokért, a világra ajtót nyitó, esélyt teremtő intézményre nemcsak Somogy, hanem egész Magyarország odafigyelhet.



A képviselő kitért arra is, hogy a gyermekotthonban végzett munka mércéje az, hogy az onnan kikerülők tudnak-e saját családot alapítani.



Csatos Zsuzsanna, a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatója elmondta, hogy a Zita gyermekotthon Mária Valéria Árvaház néven kezdte meg működését, miután egy tehetős kör alapítványt hozott létre az árva gyermekek támogatására. Az évek múlásával az intézmény más-más néven és elvekkel, de ugyanazzal a fő céllal, rendületlenül működik - tette hozzá.



MTI