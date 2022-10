Ukrán vezérkar: az oroszok veszteségeket szenvedtek Herszon megyében

2022. október 5. 20:25

Az orosz erők jelentős veszteségeket szenvedtek el a dél-ukrajnai Herszon megyében, mintegy 150 sebesült katonát szállítottak át a Dnyeper (Dnyipro) folyón - számolt be szerda esti harctéri helyzetjelentésében az ukrán vezérkar.

"A 150 sebesült katonát Veszele faluba szállították, amely a kahovkai vízerőmű közelében fekszik" - írta a vezérkar. A jelentés szerint az orosz erők mintegy ötven sérült haditechnikai eszközt is áthelyeztek oda.



Ezenkívül a kijevi katonai vezetés értesülései szerint a luhanszki régió megszállt részében a sebesültek nagy száma és a helyi egészségügyi intézmények túlterheltsége miatt az oroszok katonai kórházként szereltek fel és használnak egy iskolát, amelyben csaknem kétszáz sebesült katonájukat ápolják.



Az ukrán déli műveleti parancsnokság arról adott hírt, hogy a légierő két csapást mért orosz légvédelmi rakétarendszerek bevetési pontjaira Herszon megyében, Kahovka közelében.



A jelentés szerint szerdára virradóan a déli védelmi erők rakéta- és tüzérségi egységei több mint 190 tűzfeladatot hajtottak végre orosz állások, valamint élőerő- és felszerelés-koncentrációk ellen. A csapásokban 11 orosz katona halt meg, megsemmisült egy 120-as kaliberű aknavető a herszoni régióban lévő Beriszlav térségében, valamint egy Orlan-10 típusú drón Mikolajiv megyében. Déltájban az ukrán légelhárító tüzérek lelőttek egy másik Orlan-10-est is, amely a tenger felől Ocsakiv felé tartott.



A Hromadszke hírportál beszámolója szerint a nemrég orosz megszállás alól felszabadított Donyeck megyei Liman városban több mint ötven sírt találtak civil holttestekkel. Nem azonosítottak mindenkit, akit eltemettek, több síron szám van az elhunyt neve helyett. A hírportál hozzátette, hogy számos halott orosz katona holttestét hagyták hátra temetetlenül a városban. Az utcákon heverő tetemekről és a sírokról fotókat is közzétett a hírportál.



Közben Jana Cernochová cseh védelmi miniszter bejelentette, hogy újabb katonai segélyt hagyott jóvá Ukrajnának - számolt be a Jveropejszka Pravda hírportál a cseh Novinky hírportálra hivatkozva. A tárcavezető tájékoztatása szerint az új segélycsomagban nehézfegyverek is szerepelnek, de Csehország biztonsági okokból nem közöl részleteket. Megjegyezte, hogy a katonai felszerelés exportja Ukrajnába 2022-ben meghaladta az 1,9 milliárd eurót, Prága Kijevnek nyújtott támogatása pedig összesen 4,2 milliárd eurót tett ki.



A Jevropejszka Pravda emlékeztetett arra, hogy Csehországban szeptemberben lakossági kezdeményezéssel gyűjtést indítottak arra, hogy az ukrán fegyveres erőknek megvásároljanak egy modernizált T-72-es harckocsit, amelyet most már hamarosan el is szállítanak Ukrajnába.

MTI