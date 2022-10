Szövetségben Ipolyszakállosért!

2022. október 5. 23:16

Gasparik Ágota okleveles közgazdászmérnök 1984-ben végzett a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetem közgazdasági szakán, közel húsz évig volt tagja az ipolyszakállosi képviselő-testületnek, 2018-2019 folyamán csaknem egy évig vezette a községet a betegszabadságon lévő polgármester helyetteseként, hogy aztán új kihívások után nézve kis időre szüneteltesse az önkormányzati munkát. Most új tapasztalatokkal, jövőbe mutató vízióval felvértezve tér vissza, mint a Szövetség párt ipolyszakállosi polgármesterjelöltje.

A Szövetség ipolyszakállosi jelöltjei (balról jobbra): Janig Tamás, Hegedűs Dóra, Gasparik Ágota, Kiss Andrea, Horváth Katalin és Lauró László.

Ha jól tudom, nem ismeretlen Ön számára az önkormányzati munka.

Igen, korábban öt választáson is mandátumot szereztem az ipolyszakállosi képviselő-testületbe, majd amikor Ozsvald Arnold polgármester úr betegsége miatt egy ideig nem tudta ellátni feladatait, alpolgármesterként közel egy éven át vezettem a falut.

Mi ösztönözte arra, hogy részt vállaljon az önkormányzat munkájában?

Bár nem vagyok szakállosi születésű, de immár negyven éve élek a faluban, igazi lokálpatriótának tartom magam. Ez idő alatt számos rendezvény lebonyolításában vettem részt, hol rendezőként, hol támogatóként, de résztvevőként is. Szívemen viselem Szakállos sorsát, úgy gondoltam, s gondolom most is, hogy okleveles közgazdászként tudásommal és tapasztalatommal hozzá tudok járulni településünk fejlődéséhez.

Említette, hogy közel egy éven át vezette a falut alpolgármesterként, ami egy önkormányzat életében nem túl hosszú idő. Eredményesnek tartja ezt a rövid időszakot?

Igen, ez elég rövid idő, de értünk el kisebb-nagyobb sikereket. Ebben az időszakban aszfaltoztuk le a bevezető járdát az iskolánál, ami már régóta nagyon rossz állapotban volt. Sikerült lecsempézni a kultúrház konyháját, ahová a falu új asztalokat is beszerzett. Emellett sikerült még lecsempézni a sportpálya öltözőit, a hozzátartozó mellékhelységeket, sőt ablakokat is cseréltünk az épületen. Ekkor indítottuk el az Egészségügyi Központ ablakcseréit is, klímát szereltettünk fel a központ orvosi részlegeibe.

Az októberi választásokon polgármesterjelöltként indul. Milyen célokat tűzött ki maga elé?

Szeretném támogatni a fiatalok itthon maradását, akik elsősorban azért mennek el, mert se a vezetékes ivóvíz, se a csatornahálózat, se a gáz kérdése nincs megoldva a faluban. Természetesen mindent egyszerre nem lehet orvosolni, de a vezetékes ivóvíz bekötésével már helyettesként elkezdtem foglalkozni. Jelenleg úgy néz ki, hogy ez a kezdeményezés termékeny talajra talált, s a projekt be is indult. Emellett kiemelt célomnak tartom a fiatalok lakhatási problémáinak megoldását, melynek egyik része lehet többek között a kaszárnya épületének, illetve az üresen álló lakóingatlanoknak a hasznosítása. Nagyon fontos számomra az is, hogy az ipolyszakállosi gyerekek oktatása továbbra is biztosított legyen itt helyben, ezért minden erőmmel támogatni fogom az óvoda és az iskola megőrzését, oktatási intézményeink épületének korszerűsítését és fejlesztését. A Közszolgálati Értékközvetítő Szövetség elnökeként és polgármesterjelöltként eltökélt szándékom bekapcsolódni az Ipoly menti turizmusba, tervezzük egy ház megvásárlását, valamint egy csónakház kialakítását, ahol közös programokat, kirándulásokat tudunk szervezni, túrázási lehetőséget tudunk kínálni az ipolyszakállosiaknak és az ide látogató turistáknak. Ezt a projektet a Pontibuson keresztül indítottuk el. Természetesen a nyugdíjasokra is gondolni kell. Terveink között szerepel egy, a mindennapi életben segítséget nyújtó szolgáltatás beindítása, amely az idős, egyedülálló vagy beteg polgártársainkat segítené a bevásárlásban, a gyógyszer-beszerzésben és az ebédek házhoz szállításában. Végül, de nem utolsósorban szeretném minél hatékonyabban kihasználni a különböző pályázatok, EU-s projektek nyújtotta lehetőségeket, hiszen rengeteg közintézményünk szorul felújításra.

Kapusnik Csaba

felvidek.ma