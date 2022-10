Azonosították a második világháborús környei hősi halottakat

2022. október 6. 09:45

Azonosították a második világháborús környei hősi halottakat a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóság munkatársai.

Az igazgatóság Facebook-oldalán számolt be az azonosításról. Felidézték: 1945 januárjában a Konrad-hadműveletben a magyar királyi 1. huszárhadosztályt a Vértes hegységben vetették be a szovjet 3. Ukrán Front egységei ellen. Február folyamán a vértesi arcvonalon egyfajta állásháború alakult ki. Környét és térségét az 1945. március 16-án indított szovjet támadás után többnapi elkeseredett harcot követően hagyták el a magyar huszárhadosztály csapattestei, folyamatos utóvédharcokat vívva.



A második világháború alatt a környei régi temető mellett a magyar-német csapatok kisebb katonatemetőt hoztak létre, ahová 1944. december 24-től egészen 1945. március 18-ig temették el a hősi halált halt bajtársaikat. A háború után a katonatemető teljes területét két, egyenként egyszer ötméteres sáv kivételével lebetonozták, körbekerítették, és kis obeliszket állítottak fel az elesett katonák emlékére. Az eredetileg ott álló fakeresztek eltűntek, így a sírhelyek elhelyezkedésének pontos meghatározására nem maradt lehetőség - írták.



Hozzátették: hetvenhét évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a Környén eltemetett katonák kilétére fény derüljön, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó szakemberei idén májusban végezték el a feltárást.



A temetőben 39 magyar, hat német és két szovjet katonát sikerült exhumálni, továbbá egy háborúban elhunyt civil áldozatot. Az elesett katonák földi maradványai átlagosan 140 centiméteres mélységben voltak, a különböző temetési időpontoknak megfelelően koporsóban, sátorlapban, vagy ezek nélkül. A feltárás során a szakemberek szembesültek azokkal a szükségmegoldásokkal, amelyek a háború utolsó évében már előfordultak a magyar katonáknál: bakancsra húzott, gumicsizma szárából készített kamásli, két különböző bakancs egy elhunytnál, vagy éppen az orosz gázálarc gumiszíjából készített hózentróger - írták.



A szakemberek munkáját segítette a helyi plébános által 1945-ben készített részletes sírhelyvázlat másolata, amelyen az egyes sírok mellett a nevek is jelölve voltak. A Környén eltemetett hősi halottak veszteségi kartonjait is átnézték, és azokon az eltemetés konkrét helyszínére vonatkozó sor/sírhely szám megegyezett a vázlatban szereplő számmal az adott személynél.



Az exhumálási munka közben hat katona földi maradványa mellett előkerült az 1936 M azonossági jegytok, amely egyértelművé tette a személyazonosságukat. Nevüket összevetették a sírhelyvázlaton szereplő nevekkel, és a sorrend alapján a többi katona kilétének megállapítását is elvégezték. A sírmellékletek, tárgyi leletanyagok, illetve az életkori sajátosságok további támpontot adtak az azonosításra - írták.



Hozzátették: a 39 hősi halált halt magyar katona közül 36-ot sikerült azonosítani, ők így kikerülhettek a névtelenségből.



A feltárás során előkerült német katonák földi maradványait átadták a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség magyarországi megbízottjának, végső nyughelyet a budaörsi német-magyar katonai temetőben fognak lelni, a két szovjet katona eltemetéséről pedig az orosz nagykövetség munkatársai intézkednek.



A magyar katonák földi maradványainak ünnepélyes, katonai tiszteletadással történő újratemetésére a budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkert 52-es katonai parcellájában kerül sor Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter részvételével.



MTI