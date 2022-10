Kardszárnyúak vadásznak fehér cápákra

2022. október 6. 12:32

Soha nem látott részletességű felvételek készültek egy csapat kardszárnyú delfinről, amint egy órán keresztül üldöznek, majd megölnek több fehér cápát a dél-afrikai partok közelében.

A The Guardian jelentése alapján a felvétel drónnal készült, és tudósok szerint a kardszárnyú delfineknek ezt a fajta viselkedését még soha nem sikerült levegőből, ráadásul ilyen részletgazdagon rögzíteni.



Az állatokat a Nyugat-Fokföld tartománybeli Mossel Bay kikötőváros közelében vették filmre májusban. A felvétel egyik részén az látszik, hogy öt kardszárnyú delfin üldöz egy fehér cápát. A tudósok szerint az állatok később három további cápát is szétmarcangoltak.



Simon Elwen, a tengeri emlősök szakértője elmondta, a kardszárnyú delfinek különösen intelligens és társas állatok. Csoportos vadásztechnikájuknak köszönhetően rendkívül hatékony ragadozók.



Az óceánok csúcsragadozóiként ismert kardszárnyú delfinekről eddig is tudták, hogy cápákra vadásznak, de eddig arra csak kevés bizonyíték volt, hogy fehér cápákat is célba vesznek.



A felvételen látható öt orka közül egyről a tudósok már eddig is tudták, hogy támadott már meg fehér cápákat, a másik négyről azonban nem. A mostani felvétel azt bizonyítja, hogy a kardszárnyú delfinek képesek tanulni egymástól - állapították meg a héten közzétett tanulmányukban.



A májusban lencsevégre kapott vadászat után a cápák eltűntek a térségből, csak egy fehér cápát észleltek a következő 45 napban. A tudósok számára ez megerősítette azt a jelenséget, hogy a cápák a támadások után menekülőre fogják egy-egy területről.



MTI