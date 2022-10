Itália – Egy hónapon belül állhat fel a Giorgia Meloni vezette kormány

2022. október 6. 17:05

Optimistának vallotta magát a kormányalakítással kapcsolatban Giorgia Meloni olasz miniszterelnök-jelölt csütörtökön, miközben október végére, november elejére várják a parlamenti választásokon győztes jobbközép kormány eskütételét az olasz sajtóban közölt számítások szerint.

Giorgia Meloni az őt kísérő újságíróknak úgy nyilatkozott, "minél előbb készen akarnak állni" az ország irányításának átvételére. Nagyon optimista annak ellenére, hogy rendkívül nehéz időszakban készül megkezdeni a kormányzást - tette hozzá.



A jobboldali Olasz Testvérek (FdI) elnöke a szeptember 25-i választások után csak néhány napot pihent, azóta folyamatosan megbeszéléseket tart. Csütörtökön a római parlament alsóházában egyeztetett pártja mandátumot szerző jelöltjeivel.



A miniszteri tárcák szétosztásával kapcsolatos kérdésekre úgy reagált, hogy "magas profilú" csapatban gondolkodik. Nem zárta ki, hogy politikusok mellett szakértők is helyet kapjanak az általa vezette kormányban.



A napilapok naponta újabb és újabb miniszteri névsort jelentetnek meg a megalakulás előtt álló kormány feltételezett tagjaival.



"Készen állunk, hogy a maximumot nyújtsuk ebben a nagyon összetett és kényes időszakban" - hangoztatta az Olasz Testvérek a párt Twitter-fiókján. A Meloni egyik legközelebbi tanácsadójának tartott Guido Crosetto vállalkozó közösségi oldalán azt írta, felesleges a minisztereket totózgatni, az egyeztetés folyamatban van, és jelenleg a tárcavezetők kiválasztása körüli "gondolkodás" zajlik.



A La Stampa napilap értesülései szerint Matteo Salvini, a Liga vezetője az infrastrukturális beruházásokért felelős minisztériumot kaphatja meg, egyben kormányfő-helyettesi pozíciót is szerezhet. Az Olasz Testvérek szenátora, Isabella Rauti egy csütörtöki rádióműsorban nem tudta megerősíteni a hírt, miszerint az Olasz Testvérek az alsóház elnöki székét a baloldali Demokrata Pártnak (PD) kívánja felajánlani.



A La Repubblica napilap előrejelzései szerint az egyetlen biztos dátumnak egyelőre október 13. számít, amikor az új törvényhozás megtartja első ülését. A második világháború óta a 19. római parlament a korábbi 315 helyett 200 szenátorral és 630 helyett 400 képviselővel indítja munkáját.



A parlament a felső- és alsóház elnökének megválasztásával kezdi munkáját, ami akár több napot is igénybe vehet. Ezt követően a frakcióvezetők kinevezése következik. Majd az államfő, Sergio Mattarella megkezdi a pártokkal való konzultációt: elsőként a szenátus és a képviselőház elnökeivel, valamint a volt államfőkkel egyeztet, akiket a parlamenti pártok delegációi követnek a legkisebbtől a legnagyobbig. Utolsóként tehát Giorgia Melonit fogadja az Olasz Testvérek küldöttsége élén. Ha a jobbközép szövetség pártjai támogatásukról biztosítják Melonit, az államfő őt kéri fel a kormányalakításra, amit a miniszterelnök-jelölt szokás szerint fenntartással fogad el. Két nap elteltével erősítheti meg, hogy elfogadja a megbízatást.



A legoptimistább számítások szerint az új kormány október utolsó napjaiban, november elején teheti le esküjét. Ezt a parlamenti bizottságok felállása követi, valamint a költségvetési törvény parlamenti napirendre tűzése, ezt az év végéig meg kell szavazni.



MTI