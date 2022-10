Vizsgálódna a nemzetbiztonsági bizottság a "guruló dollárok" ügyében

2022. október 6. 19:42

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága a következő hetekben "folyamatosan vizsgálja majd" a szolgálatok elemző-értékelő munkájában felmerülő tényeket a baloldali pártok amerikai kampányfinanszírozásával kapcsolatban - értesült a Magyar Nemzet.

A napilap online felületén csütörtökön megjelent, Titkosszolgálati vizsgálatot rendelt el a nemzetbiztonsági bizottság a guruló dollárok ügyében címet viselő cikkben a parlamenti testület aznapi, zárt üléséről írtak.



"A jogellenes külföldi beavatkozási kísérlet nagy vitát váltott ki a bizottság tagjai között, hiszen a példátlan ügy Magyarország szuverenitását súlyosan sérti" - emelték ki.



Kifejtették: Márki-Zay Péter, a baloldal korábbi közös miniszterelnök-jelöltje maga ismerte el, hogy júniusban, vagyis jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) az Egyesült Államokból. Márki-Zay Péter szerint ennek a támogatásnak a segítségével tudták kifizetni "a kampány utolsó számláit" - emlékeztettek.



Megjegyezték: a támogatás egy összegben érkezett a mozgalomhoz az Action for Democracy nevű amerikai alapítványtól, amelytől korábban is kaptak már "három-négy nagyobb tételt". Az Action for Democracy egy, az Egyesült Államokban 2022 év elején alapított ngo, elnök-igazgatója Karácsony Gergely főpolgármester nemrég leköszönt városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója volt.



A Magyar Nemzet szerint Márki-Zay Péter eközben nyilvánosságra hozta mozgalmának teljes elszámolását a beérkezett adományokról, és ebből kiderült, hogy nyolc, összesen 1,86 milliárd forintnak megfelelő dolláros "makroadomány" duzzasztotta az MMM számláját. Mindez azért is aggályos, mert a magyar pártfinanszírozási törvény kifejezetten tiltja hazai politikai pártok támogatását külföldi forrásokból - írta a lap.



Felidézték azt is, hogy Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szeptember 22-én jelentette be azt a kezdeményezést, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága tekintse át a baloldali pártok külföldi kampánytámogatásának ügyét.



Kocsis Máté akkor azt mondta, az elmúlt harminc évben nem volt példa arra, amit a baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter "óvatlanul vagy szándékosan" tett, és teljesen nyilvánvalóan beismerte a közvélemény előtt, hogy a kampányához több milliárd forint támogatás érkezett külföldről - olvasható a lapban.

MTI