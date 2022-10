MLS - Peter Vermes: Sallóiban megvan az IT-faktor, Gazdag erős személyiség

2022. október 6. 19:59

Peter Vermes, az észak-amerikai labdarúgóligában (MLS) szereplő Sporting Kansas City magyar vezetőedzője és sportigazgatója szerint a csapat magyar válogatott játékosában, Sallói Dánielben megvan az "IT-faktor", Gazdag Dánielt, a Philadelphia Union támadóját pedig erős személyiségnek tartja.

Az 55 éves szakember az M1 aktuális csatornának csütörtökön azt mondta, az elmúlt több mint 10 évben a magyar labdarúgók mentalitása nagyon jó irányba változott, kevésbé énközpontú a felfogásuk, ezért is szerepelnek sokan jó külföldi csapatokban.



"A mentális fejlődés mellett technikailag is nagyon képzettek a magyar futballisták, ez egyébként a válogatott eredményességén is látszik" - jelentette ki Vermes, aki hangsúlyozta, "fantasztikus" az a fejlődés, amely a magyar labdarúgásban végbement, a nemzeti csapat pedig kiemelkedően szervezett együttes benyomását kelti.



"Nagyon jó látni azt, hogy a magyar nemzeti tizenegy visszatér arra a szintre, amelynek köszönhetően nemzetközi szinten is tisztelet övezi a csapatot, és megkapja azt az elismerést, amelyet megérdemel" - nyilatkozta az edző.



A szakember kiemelte, Sallói Dániel a Sporting Kansas City akadémiáján kezdte pályafutásának egyesült államokbeli szakaszát, így hosszú ideje tagja már a klubnak, a fejlődése pedig szép ívű és töretlen volt.

"Volt nehezebb éve neki is, de érettebbé vált, nemcsak emberként, hanem a pályán, a játékban is" - mondta Vermes. "Megértette, hogy támadóként milyen feladata és felelőssége van a csapatjátékban akkor, amikor nem nálunk van a labda. De egyébként megvan benne az IT-faktor, az a fajta tudás és játékintelligencia, amit nem lehet tanítani" - tette hozzá.



A kansasi tréner Gazdag Dánielről, a magyar válogatott középpályásáról beszélve hangsúlyozta, hogy a játékos megtalálta a megfelelő helyét a Philadelphia csapatában, ahol olyan poszton futballozik, amelyen nagyon hatékonyan tudja segíteni az együttest.

"Magabiztos, tele van önbizalommal, és ez teljesen normális, mivel ő és a csapata is remekül játszik. Nagyon erős személyiség, és a mai labdarúgásban az egyéni és a közös sikerekhez is erre van szükség" - jelentette ki Vermes.

A szakember az Egyesült Államok világbajnokságon részt vevő válogatottjáról is ejtett néhány szót, s kiemelte, a fiatal együttes számára nagyon lényeges lesz, hogy hogyan sikerül a felkészülés a november 20-án kezdődő katari tornára, valamint rendkívül fontos lesz az első csoportmérkőzés.

"A legkeményebb meccs szerintem Iránnal szemben vár rájuk, ugyanakkor úgy vélem, Wales ellen is van esély a három pont megszerzésére. Az angolok kemény ellenfél lesznek, de az amerikai válogatott továbbjuthat ebből a csoportból" - mondta.

A Sporting Kansas City az MLS mostani idényében nem jutott rájátszásba, ugyanakkor Gazdag mellett Sallóit is jelölték a liga legértékesebb játékosának járó különdíjra. A győztes kilétére vasárnap derül fény.



