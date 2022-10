Potápi: a magyarok szabadságvágyát mindig veszélyesnek ítélik

2022. október 6. 21:29

A birodalmi törekvések a magyarok szabadságvágyát Arad óta is veszélyesnek ítélik, akkor is, ha éppen a rendért és a békéért szólalnak fel - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol beszédet mondott az október 6-i nemzeti gyásznapon tartott megemlékezésen csütörtökön.

Az államtitkár beszédében felidézte a szabadságharc utáni megtorlásokat, rámutatva: a birodalom a szabadságharcosokat a rend és a béke ellenségének tekintette. "Úgy tűnik, hogy a birodalmi törekvések a magyarok szabadságvágyát azóta is mindig veszélyesnek ítélik, akkor is, ha éppen a rendért és a békéért szólalunk fel" - jelentette ki Potápi Árpád János.



Beszédében felvetette, lehet-e ünneplésről beszélni az aradi vértanúk napján, majd igennel válaszolt, hiszen - mint mondta - a vértanúk vágya teljesült: a haza él és az igazságot a vértanúk ügyében is kimondták. Azoknak, akik kivégeztették a szabadságharcosokat, még a saját idejükben szembe kellett nézniük a világ ítéletével.



"Tehát van okunk nemcsak gyásszal a szívünkben, hanem reménységgel is előre tekinteni a mai napon" - állapította meg Potápi Árpád János.



Az államtitkár szólt a magyar nemzetpolitika eddigi 12 évének eredményeiről is, amelyek közül a legfontosabbnak azt mondta, hogy a nemzeti összetartozás tudata, élménye, érzése megerősödött. Hangsúlyozta: ma valódi nemzetként segítjük egymás boldogulását. A nemzetpolitika elmúlt időszakának eredményeiről szólva rámutatott: 2010 óta világszerte 300 ezer gyermek számára tették lehetővé a minőségi anyanyelvi oktatást. "A nemzeti nevelés fontos feladata és egyúttal közösségünk kiemelt értéke a fiatalok gondolkodásának formálása, a nemzettudat megerősítése" - mutatott rá Potápi Árpád János.



A politikus a jövőről szólva azt mondta: az elkövetkezendő időszakban nehézségekre is számítani kell, azonban ma egyetlen nemzet sincs olyan egységes a határain belül és azon túl is, mint a miénk.



"Ebben az egységben olyan erő, olyan kitartás van, amelyre a jövőnket tudjuk építeni" - szögezte le Potápi Árpád János a dunaszerdahelyi megemlékezésen.



MTI