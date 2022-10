Pásztor István: a VMSZ évek óta beszél a migráció okozta problémákról

2022. október 7. 13:53

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) szinte az egyetlen politikai erő, amely évek óta hangsúlyozza, hogy az illegális bevándorlás mekkora gondot jelent, és folyamatosan szorgalmazza a helyzet megoldását - hangsúlyozta Pásztor István pártelnök pénteken Szabadkán, egyben örömének adva hangot, hogy magyar-szerb-osztrák összefogással kívánják hatékonyabbá tenni az illegális bevándorlás elleni küzdelmet.

Orbán Viktor kezdeményezésére hétfőn magyar-osztrák-szerb csúcstalálkozót tartottak, hogy közösen találjanak megoldást a migrációs helyzet megoldására. A magyar miniszterelnök egy hárompontos javaslatcsomagot tett le az asztalra, amelynek egyik fő eleme, hogy minél délebbre kerüljön a védvonal. Ennek folytatásaként csütörtökön Belgrádban találkoztak Magyarország, Ausztria és Szerbia bel- és külügyminiszterei. A találkozón elhangzott: új dimenzióba kell helyezni a határvédelmi együttműködést, növelni kell mind a határőrök, mind a technikai felszerelés számát és erejét.



Pásztor István a hétfői szabadkai sajtótájékoztatóján arról beszélt, fontos döntés, hogy a magyar, az osztrák és a szerb fél olyan együttműködésről állapodott meg, amely Szerbia déli határán kívánja megállítani a migrációt. "Nekünk elemi érdekünk, számunkra létkérdés az, hogy ez a vállalkozás sikeres legyen" - húzta alá a VMSZ elnöke.

Mint mondta, az óriási migrációs nyomást leginkább a magyar határ közelében élők érzik. "Ebben az elmúlt pár hónapban, az idei évben közel 200 ezer ember gyalogolt itt végig rajtunk. Ezt már nem bírjuk tovább, mert ez most már közel tíz éve tart" - magyarázta.



A szerb-magyar határ közelében egyre több illegális bevándorló tartózkodik, és megnőtt az incidensek száma. Az Afrikából és a Közel-Keletről érkező migránsok úti célja nem a nyugat-balkáni ország, hanem az Európai Unió, főként Németország, ám a magyar határzár miatt sokan hosszabb időre Szerbiában rekednek.



Mivel a szerb hatóságok nem toloncolják ki azokat, akiket elfognak, csupán az ország északi határától a déli határig szállítják őket vissza, a migránsok sokszor ismét útra kelnek, és néhány nappal később ismét elérik a magyar határt.



"Azt remélem, hogy ez a helyzet változni fog, és fel tudunk lélegezni, vissza tudunk térni a normális kerékvágásba, az életünk normális kerékvágásába. Azt is remélem, hogy a rendőri szervek eljárnak majd, és összeszedik mindazokat, akik szervezték, akik bonyolították, akik intézték ezt az egész folyamatot, mert látjuk az utcán, hogy ez hogy működik" - részletezte Pásztor István arra utalva, hogy a migránsok legnagyobb része embercsempészek segítségével érkezik az országba, és sok ezer eurót fizet a bűnbandáknak azért, hogy bejusson az Európai Unióba.



"Mi nem voltunk, és nem vagyunk idegengyűlölők, nem is leszünk soha, de a mi érdekeink kell, hogy prioritást élvezzenek, emellett pedig a törvényességnek kell mindig prioritást élveznie" - húzta alá.



A csütörtöki belgrádi háromoldalú találkozón elhangzott, hogy a migráció elleni védvonalat a magyar-szerb határról a szerb-északmacedón határra kell eltolni, ott kell megállítani az illegális bevándorlókat.

MTI