Kárpát-medencei Vállalkozói Konferenciát tartanak Marosvásárhelyen

2022. október 7. 14:41

A Kárpát-medence számos területéről több mint kétszáz magyar vállalkozó, cégvezető, állami és szakmai szervezet képviselője vesz részt a harmadik Kárpát-medencei Vállalkozói Konferencián, melyet Marosvásárhelyen tartanak a hét végén - közölték az MTI-hez eljuttatott pénteki közleményükben a szervezők.

felvidek.ma

A konferenciát a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. szervezi a St. Georgius Manager Club szakmai támogatásával. A szakmai fórum célja egy olyan platform megteremtése, amely elősegíti a közép-európai régió magyar vállalkozásai közti kereskedelmi és gazdasági együttműködések dinamizálását, a közös üzleti lehetőségek meghatározását.

A kétnapos rendezvényen elismert szakemberek, sikeres cégvezetők, valamint szakmai és állami szervezetek képviselőinek előadásain és kerekasztal-beszélgetéseken ismerhetik meg a résztvevők többek között a regionális gazdasági élet aktualitásait, a legújabb kereskedelmi és fogyasztói trendeket és befektetési lehetőségeket. Emellett sikeres exportőrök osztják meg velük tapasztalataikat.



"Meggyőződésem, hogy a Kárpát-medencei Vállalkozói Konferencia mára a Kárpát-medencei magyar vállalkozói ökoszisztéma és összmagyar gazdasági élet egyik kiemelt rendezvényévé vált. Mindezt bizonyítja, hogy több mint 200 résztvevő érkezett nemcsak Erdélyből, de Magyarországról, Szerbiából, Szlovákiából, illetve Horvátországból is. Bízom benne, hogy ez a két nap is hozzájárul a határokon átívelő magyar együttműködések további fejlődéséhez, szorosabbra fűzéséhez" - idézte a közlemény Csík Lászlót, a szervező CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.



A konferencia kísérőrendezvényeként a CED vállalkozásfejlesztési képzését, a CEDukáció Roadshow-t is megszervezik. A tréningen többek között az online marketing stratégiák kidolgozása, a piackutatás eszközei és lehetőségei, valamint a logisztika kerül terítékre - áll a szervezők közleményében.



MTI