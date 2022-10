Szita Károly a szankciós politika megváltoztatását kéri az EB elnökétől

2022. október 7. 15:35

Az orosz-ukrán háborúval összefüggő uniós szankciós politika megváltoztatását, a felzárkózási és helyreállítási alap magyar polgárokat is megillető forrásainak elérését kéri az Európai Bizottság elnökétől a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke.

Szita Károly (Fidesz-KDNP) pénteken Kaposváron, a témában tartott sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy levelet írt Ursula von der Leyennek, hangsúlyozva: Magyarország polgárai évszázadok küzdelmei árán tanulták meg, mekkora érték a béke; ezt a békét ásta alá az orosz-ukrán háború, amire az unió válasza az Oroszország elleni szankciók bevezetése volt.



Ma már világosan látszik, hogy a szankciók nem érték el a céljukat, a háborúnak nem vetettek véget, ugyanakkor mindannyian szenvedünk a súlyos következményeitől - fogalmazott.



A Kaposvár polgármesteri tisztségét is ellátó politikus felhívta az Európai Bizottság elnökének figyelmét arra, hogy a szankciós politika legyengíti, kiszolgáltatottá teszi Európát, a gyenge Európa pedig nem képes biztonságot nyújtani a polgárainak, nem képes valódi segítséget nyújtani a sokat szenvedő ukránoknak.



"Az unió háborúra adott jelenlegi válasza a konfliktus kiszélesedéséhez és elhúzódásához vezet, és ennek aligha lehet győztese bárki is" - mondta.



Szita Károly hangsúlyozta: elítélik Oroszország katonai agresszióját, kiállnak Ukrajna területi épsége mellett.



Hozzátette, a szolidaritás tényleges segítségnyújtásban is megnyilvánul: városaik ukrán menekültek százezreit fogadták be, és adnak nekik menedéket, biztonságot, munkalehetőséget; intézményeik ukrán gyermekek és fiatalok tízezreinek biztosítanak megfelelő bölcsődei, óvodai, iskolai ellátást, oktatást és nevelést.



"A drasztikusan emelkedő energiaárak miatt ugyanakkor veszélybe került az intézményeink megfelelő működése" - jelezte Szita Károly, példaként említve, hogy a jelenlegi tőzsdei árak alapján Magyarország 25 megyei jogú városában jövőre az ideinél 135 milliárd forinttal kerül többe a gáz- és az áramszolgáltatás.



"Mindez az uniós helyreállítási és felzárkózási források hiányával együtt olyan visszaesést okoz, mintha magunk is háborús résztvevők lennénk, miközben a magyar emberek kezdettől fogva a békét szorgalmazzák" - mutatott rá az MJVSZ elnöke.



Szita Károly szerint "a háború egyetlen valós ellenszere a béke, amely csak akkor következi be, ha közösen akarjuk".



A kormánypárti politikus kitért arra, a levelet elektronikus formában elküldte az összes magyarországi polgármesternek is, arra kérve őket, fogjanak össze, csatlakozzanak a kéréshez.



"Együtt hatékonyabbak lehetünk és egészen biztosan eredményt érünk el" - fogalmazott Szita Károly.

MTI